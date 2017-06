“Mare amare” online il nuovo videoclip di Elly

Esce “Mare Amare”, videoclip del nuovo singolo della giovane Elly: “Brano che parla della voglia di allontanarsi dalla confusione e dallo stress del lavoro e della città. Un gioco di parole per raccontare sia l’amore per il mare che gli amori che nascono proprio nel momento in cui la nostra vita non è sotto la costante pressione di problemi e frenesie quotidiane.”, racconta l’artista bresciana.

https://www.youtube.com/watch?v=jHnU1LunZxU

Un videoclip molto particolare, apparentemente decontestualizzato, girato tra macchine tipografiche e moto in fase di restauro, dove il filo conduttore è la voglia di evasione, come canta Elly immersa in una piscina gonfiabile immaginando la stagione estiva.

“Mare amare” un gioco di parole atto a rappresentare il binomio per eccellenza nell’immaginario collettivo di ogni persona, pronta ad affrontare con spensieratezza e leggerezza il periodo più bello dell’anno, l’estate.

Il singolo, in rotazione radiofonica nazionale dallo scorso 26 Maggio, scritto dalla stessa Elly a quattro mani con Massimiliano Alessi e prodotto artisticamente da Umberto Iervolino (Aisha Studio di Milano), è presente in tutti i digital store e piattaforme streaming per Vitamine Factory.