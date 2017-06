Elisa Tomellini in concerto Giovedì 22 Giugno 2017 – Ore 21.00 Pianofortissimo 2017 Bologna

Giovedì 22 giugno, Elisa Tomellini, promessa del pianismo italiano, si esibirà per la prima volta a Bologna, in occasione della rassegna organizzata dal direttore artistico Alberto Spano, presso l’Archiginnasio (Piazza Galavani, biglietto €15,00 acquistabili presso Bologna Welcome), con musiche di Scarlatti, Chopin, Liszt, Rachmaninov, Gershwin e Piazzolla.

Dopo un lungo periodo sabbatico dedicato a esplorare e scalare montagne in molte località del mondo, Elisa è tornata di recente al concertismo militante debuttando al Kennedy Center di Washington e al Gewandhaus di Lipsia.

Come enfant prodige, Elisa Tomellini fu apprezzata da insigni musicisti, vincitrice di premi internazionali e da sempre musicista atipica, ribelle ai dogmi e agli ambienti accademici. Ha vissuto in Valle d’ Aosta, al Breuil per molti anni praticando l’arrampicata, lo sci, l’alpinismo e, da sola o in compagnia di amici guide alpine, ha viaggiato per il mondo per conoscere e scalare le montagne del sud America, degli Stati Uniti, del Nepal, del Nord Africa. Tornata alla sua attività musicale ha ripreso l’attività concertistica, ha registrato e tuttora sta registrando importanti dischi apprezzati dal pubblico e dalla critica. Collabora abitualmente con importanti personalità del mondo musicale e non solo.

Ma la montagna è ancora nel suo cuore: la pianista-alpinista genovese, coltiva da sempre il sogno di portare la musica colta fuori dalle consuete sale da concerto. Un sogno oggi diventato realtà. Tomellini, nei prossimi giorni, si esibirà in alcuni fra i luoghi più belli della terra: giovedì 29 giugno sarà a Punta Helbronner (Monte Bianco, in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’Auditorium Pavillon). Tra il 6 al 10 luglio, invece, un pianoforte a coda sarà calato da un elicottero a 4460 metri sul ghiacciaio del Monte Rosa, su Colle Gnifetti, che divide la punta Zumstein 4561 metri e la punta Gnifetti 4559 metri (Capanna Margherita); mentre Elisa Tomellini, interprete curiosa ed instancabile esploratrice, raggiungerà a piedi il suo strumento e tra le sue amate cime, suonerà per gli astanti e non solo, unendo le sue due grandi passioni, la musica e la montagna, realizzando così “il concerto più alto al mondo”. La straordinaria impresa – resa possibile grazie a 958 Santero (main sponsor), Montura (partner tecnico per l’abbigliamento da montagna), Racer France (partner tecnico), Neon Optics (partner tecnico) e Pianosolo (partner tecnico) – diverrà un DVD, con la regia di Giuseppe Varlotta, i cui ricavati andranno in beneficenza a sostegno della Casa Famiglia nepalese dell’Associazione Sanonani.

