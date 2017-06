Campus Bim Music Academy. Un viaggio dal pop alla musica leggera, dal jazz al contemporaneo aperto a tutti sulla riviera romagnola

Dal 27 giugno al 2 luglio, Bellaria Igea Marina (Rimini) diventa capitale della musica con il Campus della Bim Music Academy legato al contest Bim Music Network: una sei giorni di studi dedicata alla voce, al canto e alla musica e non solo… una full immersion insieme ai grandissimi esponenti della scena musicale italiana per sviluppare la propria voce, il talento, ma anche affacciarsi sul mercato discografico con ospiti del calibro di Franco Fussi, da sempre al fianco di Andrea Bocelli e Laura Pausini, e poi ancora il vincitre di X Factor Matteo Beccucci e la Power Band, con musicisti di Emma e Gianni Morandi, che suoneranno con gli stessi partecipanti al campus.

Su misura per ogni partecipante, il campus offre sia la full immersion complessiva, sia la possibilità di personalizzare in percorso, costruendolo modularmente sulle necessità del singolo artista, per rispondere al singolo talento: unico, personale e inconfondibile.

Al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, dal 27 giugno al 2 luglio, il campus intensivo si svolgerà tra incontri pratici e teorici e sarà aperto a tutti: cantanti, insegnanti di canto, artisti interni o esterni al Bim Music Network.

Il campus, infatti, non sarà solo aperto ai concorrenti del Bim Music Network che dopo aver superato le fasi regionali, col campus accedono alle fasi nazionali e alle semifinali che si terranno il 27 giugno e il 1 luglio al Polo Est 3.0 alle 20, ma sarà aperto anche a tutte le persone che desiderino approfondire il mondo voce con una full immertion d’eccezione e di qualità.

Tra i docenti selezionati dall’attenta direzione artistica di Monia Angeli, inoltre, sarà presente una rappresentanza importante delle varie tendenze della scena nazionale e non solo, spaziando dalla foniatria del massimo esponente italiano in materia, Franco Fussi, a Stefano Nanni, vincitore premio tenco per l’arrangiamento del disco Marinai Profeti e Balene di Vinicio Capossela, Gianluca Nanni attualmente in tour con Raphael Gualazzi, e poi ancora Luisa Cottifogli, appena uscita col suo ultimo disco, già cantante dei Quintorigo, Roberto Bartoli, Giuseppina Cortesi e Daniela Panetta: per spaziare dal grande jazz alla musica leggera, passando per il folk, per arrivare a sonorità più contemporanee.

Perché la musica parla a tutti, come il Bim Music Network.

Il Campus – Bim Music Academy è prodotta da Bim Imprese-Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col comune di Bellaria Igea Marina e Fondazione Verdeblu

Per informazioni, iscrizioni e programma: www.bimusic.it – info@bimmusic.it Infoline: 3284599812 – 0541344732