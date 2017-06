Bim Music Network Under 14. La formazione gratuita per i giovani talenti a Bellaria Igea Marina (Rimini)

Il BIM Music Network, il più grande web contest italiano, apre le porte ai giovanissimi talenti dai 6 ai 14 anni per promuovere la formazione nel segno della musica… e far sentire tutti protagonisti.

Fino al 14 giugno, sarà possibile iscriversi nella categoria under 14 del Bim Music Network rivolto a singoli cantanti e band che non abbiano superato i 14 anni e per i gruppi la cui età media non superi i 14 anni.

Per non dare vita a una vera e propria gara, ma a un momento di incontro e formazione senza competizione, TUTTI i partecipanti avranno la possibilità di fruire gratuitamente della Masterclass con il più grande autore della canzone italiana: MOGOL .

Nel giorno della finalissima, inoltre, TUTTI gli artisti under 14 avranno la possibilità di frequentare gratuitamente uno Stage formativo tenuto da Valentina Ariemma e Monia Angeli e organizzato da “Associazione Quattro Quarti”.

La finalità principale del BMN Under, infatti, è la Formazione , la crescita musicale e la socializzazione con la musica.

Il vincitore della categoria under riceverà una borsa di studio e avrà la possibilità di esibirsi davanti a Mogol , produttori e giornalisti il 19 Luglio 2017 in occasione della finalissima categoria editi/inediti, accompagnato dall’orchestra dal vivo.

Altre due borse di studio verranno vinte dal vincitore del pubblico e dal vincitore originalità e simpatia

Altro premio è quello Vocine Nuove Castrocaro: il vincitore parteciperà direttamente ai giorni intensivi di seminari che si terranno l’anno successivo a Castrocaro e alle semifinali.

BIM Music Network è una produzione Bim Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e Fondazione Verdeblu

Per info: www.bimmusic.it – info@bimmusic.it

Infoline: 0541 344732 (Caterina) – 3284599812