Al XXIX CivitaFestival un grande appuntamento con ‘BeatleStory, the fabulous tribute show’

Dopo aver conquistato i palchi di tutta Italia e del mondo, tra cui Broadway, Hong Kong e l’Arena di Verona, i Beatlestory, civitonici di origine, tornano live nella loro città natale, Civita Castellana, il 10 luglio per il CivitaFestival 2017, e lo fanno con quello che la stampa ha definito “il miglior omaggio ai Beatles degli ultimi 50 anni” (La Repubblica).

BeatleStory The Fabulous Tribute Show è un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio, ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ‘62 al ‘70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. Un concerto ricco di proiezioni, con una cura unica nei dettagli e nei costumi, negli arrangiamenti e nei trucchi, dedicato ad appassionati e non solo, che – attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre – riporta il pubblico indietro negli anni sessanta, quando una band di Liverpool rivoluzionò il mondo con le sue canzoni…

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, Beatlestory è un evento unico nel suo genere, con 2 ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let it Be, Hey jude.

Lo show è suddiviso in 5 set: Beatlemania – Shea Stadium – Sgt Pepper – Summer of Love – Abbey Road. Ognuno di questi momenti rappresenta undiverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles.

Tutti i 5 set sono introdotti da filmati che immergono lo spettatore nel preciso momento storico, politico-sociale e ovviamente musicale che la band si accinge ad eseguire.

Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia BeatleStory diventa così un ritratto fedele della band più influente della storia della musica, unendo la storia dei Fab Four, alla storia di un’epoca.

Tutti gli eventi si svolgono a Forte Sangallo e sono a ingresso gratuito.