Zucchero: Black Cat World Tour dall’Australia all’Italia

Dopo il grande successo ottenuto in Nord America e in Italia, con le prime cinque date del 2017 realizzate dall’1 al 5 maggio all’Arena di Verona, da oggi, venerdì 19 maggio, Zucchero realizzerà 5 concerti tra Nuova Zelanda e Australia. Questa sera sarà infatti in concerto ad Auckland e nei prossimi giorni porterà live i suoi più grandi successi in Australia, nelle città di Sydney, Melbourne, Adelaide e Perth.

Tra gli appuntamenti australiani è già Sold Out il concerto previsto domenica 21 maggio nella prestigiosa venue dell’OPERA HOUSE di Sydney, una delle più grandi opere architettoniche del ventesimo secolo, icona della città e di tutta l’Australia e dal 2007 patrimonio mondiale dell’Unesco.

Il “Black Cat World Tour” di Zucchero, partito lo scorso 15 marzo da San Diego, dopo la Nuova Zelanda e l’Australia, continuerà anche in Giappone, Nord Africa ed Europa e tornerà nuovamente in Italia, all’Arena di Verona, per gli ultimi 5 concerti che si terranno dal 21 al 25 settembre.

Sono in prevendita su TicketOne.it e nei circuiti di vendita abituali i biglietti per le ultime 5 date italiane di settembre (21-22-23-24-25 settembre).

RTL 102.5 è la radio media partner ufficiale dei concerti italiani di Zucchero nel 2017.

Dopo i “10 + 1” straordinari show all’Arena di Verona del 2016 e le 10 date del 2017 arrivano a quota 21 i CONCERTI tenuti da ZUCCHERO nel prestigioso anfiteatro veneto in soli 12 mesi: un RECORD ASSOLUTO!

Durante i live Zucchero, accompagnato da una super band di musicisti internazionali, presenterà sul palco il suo ultimo progetto discografico, “Black Cat”, e i suoi più grandi successi, portando in scena uno spettacolo ricco di intense e vibranti emozioni.

È attualmente disponibile nei negozi il vinile “Black Cat Live”, con le registrazioni di tutte le canzoni di “Black Cat” eseguite dal vivo all’Arena di Verona il 25 settembre 2016.

Dopo la messa online dei video dei brani “L’anno dell’amore” (giovedì 13 aprile), “Ten More Days” (giovedì 20 aprile) e “Hey Lord” (giovedì 27 aprile), “Fatti di sogni” (giovedì 4 maggio), “La tortura della luna” (giovedì 11 maggio), “Love Again” (giovedì’ 18 maggio) il prossimo giovedì, 25 maggio, sarà pubblicato sui canali ufficiali di Zucchero l’ultimo video musicale, ancora inedito, di “Black Cat”.

Il disco “BLACK CAT” (certificato Doppio Platino da FIMI/GfK Italia) è prodotto da tre grandi nomi del panorama internazionale, T Bone Burnett (Elvis Costello, Elton John, Tony Bennett e altri), Brendan O’Brien (Bruce Springsteen, Pearl Jam, Bob Dylan e altri) e Don Was (The Rolling Stones, Iggy Pop, Bob Dylan e altri), e si compone di 13 brani dalle nervature rock-blues. L’album annovera, anche, la collaborazione artistica di Bono, che in seguito alla tragedia avvenuta al Bataclan di Parigi ha scritto con Zucchero il brano “Streets Of Surrender (S.O.S.)”, la partecipazione alle chitarre di Mark Knopfler, che suona sia nel brano “Streets Of Surrender (S.O.S.)” sia nel brano “Ci si arrende” e il contributo artistico di Elvis Costello che ha scritto la versione inglese del brano “Love Again”, dal titolo “Turn the world down” (canzone presente solo nelle versioni estere di “Black Cat”).