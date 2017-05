Unicostampo: online il video di “Sono Qui”

È online il video di “Sono qui”, il nuovo singolo della band romana UNICOSTAMPO che anticipa l’album d’esordio “Anime restanti” in uscita venerdì 12 maggio. Il disco è un album dal sound rock che nasce dopo un viaggio in Giappone del chitarrista Fabio Massimo Colasanti, già professionista del mondo della musica, produttore e musicista turnista che ha collaborato con grandi nomi come Pino Daniele, Gianluca Grignani, Giorgia e altri, insieme al cantante Danilo Ciotti.

Il provocatorio video del singolo “Sono qui”:

I canoni estetici della cultura nipponica, secondo cui tutte le cose sono un’evoluzione e “in” e “yo” si completano a vicenda, si notano sia nel video del primo singolo “Così diversi” sia nel nuovo video di “Sono qui”, dove un mondo apparentemente candido è attraversato dalla lussuria e si mescola fino a trasformare la protagonista.

Così Diversi

“Anime restanti” è un disco di inediti che traccia le coordinate di un mondo fantastico, popolato da alieni e creature selvagge. Racconta Fabio Massimo Colasanti: «In questo disco ci abbiamo messo per anni tutto l’amore che abbiamo per la musica; la voglia di creare qualcosa di nostro ci ha aiutato a non accontentarci mai del risultato: “Anime restanti” è davvero la traccia indelebile del nostro essere».

Gli Unicostampo sono una band di Roma dal sound graffiante creata dall’incontro di due professionisti del settore musicale: Fabio Massimo Colasanti e Danilo Cioni. La formazione è completa con Cristiano Micalizzi alla batteria e Francesco Luzzio al basso.