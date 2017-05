“Tenax∞” l’omonimo EP d’esordio dei TENAX∞

Dal 19 Maggio in distribuzione ed in rotazione radio il singolo “Vivo Libero”

Disponibile dal 19 Maggio, in CD ed in digital download, l’EP omonimo d’esordio dei TENAX∞ distribuito e promosso da (R)esisto, composto da 4 brani rock, tra cui il singolo estratto “Vivo Libero” in rotazione radio e video.

I TENAX∞ sono una rock band nata nel settembre 2000 dall’idea del “frontman” e cantante Alessio Pacifici che, coadiuvato da amici musicisti, propone da subito un repertorio di canzoni inedite e qualche cover, tutto in italiano. Negli anni, si susseguono diversi cambi di componenti portando i TENAX∞ a esplorare anche nuovi generi e stili.

La svolta definitiva nel 2008, con l’ingresso del nuovo chitarrista Emanuel Prina il quale ha inondato con la sua energica linfa di note la band portando il progetto definitivamente verso una direzione più hard rock mantenendo, tuttavia, venature melodiche e sviluppando brani inediti in una veste più aggressiva e internazionale con testi italiani impegnati e riflessivi.

Da quel momento in poi i TENAX∞ hanno avuto l’opportunità di esibirsi in diversi locali e manifestazioni musicali nell’Italia settentrionale, proponendo brani inediti e parallelamente classici del rock italiano. Nel 2016 la band subisce un ulteriore cambio di formazione, nelle sessioni dal vivo al basso e alla chitarra ritmica sono supportati d’amici turnisti e al duo (mente e braccio del progetto), si unisce, o per meglio dire vede il ritorno alla batteria di Gigi “Gix” Corbetta, musicista esperto e carismatico, dispensando un’impronta di classico Hard Rock dall’energia esplosiva e trascinante.

I TENAX∞ hanno registrato il loro primo omonimo Ep ufficiale sotto etichetta (R)esisto Distribuzioni, in uscita per la primavera del 2017, contenente brani ad alto contenuto Rock, dalle tematiche moderne, non lesinando incursioni al passato, ma con uno sguardo sempre fisso al progresso.

Tracklist

01 Gogna

02 Club 27

03 Virtual Love

04 Vivo Libero

I Tenax sono:

Alessio “Pax” Pacifici (voce)

Emanuel Prina (chitarra)

Gigi “Gix” Corbetta (batteria)

Registrato e mixato da: Michele Guberti presso il Freedom Recording Studio

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

Distribuzione: (R)esisto