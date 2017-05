Tanti big della musica a disposizione degli 8 finalisti

Rai Isoradio programmerà i brani in gara

Torna il Premio Lunezia Nuove Proposte! Band e Cantautori hanno tempo fino al 12 giugno per iscriversi, utilizzando l’apposita area sul sito www.lunezia.it.

Quella che arriva è un’edizione speciale, la prima che intensifica gli spazi e la promozione delle Nuove Proposte. L’appassionato lavoro della direttrice artistica Loredana D’Anghera, infatti, ha aggiunto una grossa novità a favore dei finalisti che conquisteranno il palco di Marina di Carrara il 21 e 22 luglio.

Sono tanti i produttori attesi e, in particolare, alcuni big della musica si sono impegnati a offrire una collaborazione a uno degli otto finalisti (non necessariamente al vincitore). A oggi, i big confermati per questa “Mission”, sono Cesare Chiodo (musicista e produttore dei più grandi nomi della scena italiana), Mariella Nava (autrice e cantante), Grazia Di Michele (talent-scout, cantante, docente), Bungaro (autore e cantautore), Fabrizio Moro (cantautore), in particolare quest’ultimo offrirà al vincitore la possibilità di aprire i suoi concerti.

Grazie a Loredana D’Anghera, altri big potranno aggiungersi a questa prodiga squadra che offrirà collaborazioni di varia natura (scegliendo finalisti diversi): duetti nei concerti o nei prossimi album, apertura degli spettacoli, produzioni discografiche, partecipazioni gratuite a master, co-scrittura di nuovi brani e molto altro ancora.

Rai Isoradio programmerà i brani dei finalisti a partire dal 5 luglio e quindi il brano vincitore dopo le finali di Marina di Carrara.

Il 3 luglio a Roma, nella sede dell’Accademia Spettacolo Italia, si svolgeranno le semifinali, seguite da referenti di Radio Rai e illustri personaggi del settore musicale.

Il Premio Lunezia Nuove Proposte 2017 ha anche la sezione “Musicare i Poeti” (quest’anno dedicata a una lirica di Totò) e la sezione Autori di Testo.

Tutte le informazioni per iscriversi sono reperibili sul sito www.lunezia.it – link “come partecipare”, oppure ai numeri 347.3065739 – 347.2782390 – 328.5669549.