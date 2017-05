Piloti e Supereroi (Attrici e Ballerine), la musica di Niccolò Bossini incontra la danza contemporanea

Spettacolo incentrato su “Piloti e supereroi” brano estratto dal suo album “KALEIDOS”.

Sabato 20 maggio la musica del chitarrista e cantante NICCOLÒ BOSSINI incontra l’eleganza della compagnia di danza contemporanea “Iuvenis Danza” a BORETTO (RE) presso il Teatro del Fiume (Via Roma, 31 – ore 21.00 – ingresso a pagamento:12€ in platea e 10€ in galleria) con “PILOTI E SUPEREROI (ATTRICI E BALLERINE)”, spettacolo incentrato sul brano “Piloti e supereroi” estratto dal suo ultimo album “KALEIDOS” (distribuito da Believe Digital), disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Sul palco, insieme a ballerini che si esibiranno con coreografie ideate da Greta Bragantini e Giovanna Venturini, ci saranno anche musicisti che eseguiranno i brani dell’album di Niccolò Bossini disposti a semicerchio come un coro, quasi a “contenere” e “delineare” lo spazio d’azione dei ballerini.

«Il testo del mio brano “Piloti e supereroi” parla del confronto tra i sogni che si fanno da bambini e quanto poi siamo stati capaci di inseguirli oppure abbandonarli. In entrambi i casi ad un certo punto della vita con i sogni poi dobbiamo trovare un equilibrio – spiega Niccolò Bossini in merito allo spettacolo – La frase che ha ispirato l’incontro tra la musica dal vivo e la danza è estrapolata proprio dal secondo ritornello: “le bambine giocano in cortile, sognandosi attrici e ballerine, c’è sempre un altro sogno da inventare, come i miei e come i tuoi”. Lo spettacolo insomma vuole anche rappresentare l’arte di essere bambini da adulti. Un’ulteriore particolarità sarà il fatto che tutto l’album verrà completamente riarrangiato in una chiave musicale molto “liquida”, a metà tra Pink Floyd e Sigur Ros. Molte canzoni verranno completamente stravolte, alcune vireranno su mondi cupi alla Leonard Cohen, altre manterranno la loro vocazione “danzereccia”. Su qualche canzone ci saranno parlati tratti da libri e autori che ne hanno influenzato la composizione e tutta la prima parte dello show sarà diviso in quattro vere e proprie suite. Per pubblicizzare lo spettacolo ho scelto dei disegni stupendi di un’artista americano, Jason Ratliff, che raffigurano bambini intenti ad imitare i propri supereroi preferiti e le cui ombre, stagliandosi sul muro, delineano proprio le figure che loro si immaginano di essere. Nella locandina infatti ci sono due bambini che giocano e sul muro dietro a loro le loro ombre proiettano le immagini di Capitan America e Iron Man».

Il disco “KALEIDOS”, anticipato in radio dai singoli “La vita adesso”, “Tu mi lasceresti anche morire” e “Piloti e supereroi”, è suddiviso in una serie di colori, diversi ma sempre in equilibrio tra loro che il cantautore ha voluto associare ad ogni brano contenuto nel disco per creare un percorso omogeneo e ben preciso.

Questa la tracklist: “Le nostre canzoni”, “La vita adesso”, “Il tuo orizzonte”, “Piloti e supereroi”, “Un altro po’”, “Fallo con amore”, “Ti hanno parlato di me”, “Tu mi lasceresti anche morire”, “Un giorno bellissimo”, “Tutto così perfetto”.

NICCOLÒ BOSSINI è un chitarrista, cantante e autore emiliano. Da febbraio 2005 fa parte della band di Luciano Ligabue, registrando con lui gli album “Nome e Cognome”, “Arrivederci, Mostro!” e “Mondovisione” e ha preso parte a tutte le tournée del rocker correggese, da Campovolo 2005 a Campovolo 2015. Nel 2012 esce “QBNB”, suo primo disco solista, che debutta alla posizione numero 37 della classifica Fimi. Nel 2013 il secondo singolo estratto da QBNB, “Paul”, arriva alla posizione numero 15 dei brani italiani più trasmessi dalle radio. Sempre nel 2013 esce #SecondoLavoro che viene supportato da #Acasatour, fortunata tournée che Niccolò, nel 2014, porta direttamente a casa dei suoi fan in tutta Italia.