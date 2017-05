Non è solo che, nuovo brano della cantautrice siciliana Airam

“Non è solo che” è il nuovo brano della cantautrice siciliana Airam (al secolo Maria Tomaselli), in uscita in digital download e in radio a partire da oggi. Il brano è accompagnato dal videoclip, disponibile su YouTube:

Airam racconta così il suo nuovo brano: “Un’invocazione nasce, dalle strade in cui viviamo, chiusi da una sicurezza che ci spegne, da una comodità che ci aliena. Case che non riusciamo a sentire nostre, come il passato da cui veniamo, edifici che la mente non riesce ad abitare, dalle quali si scopre a fuggire, in un viaggio dalla meta misteriosa, alla ricerca di un posto, di una famiglia, di una società che ci somiglino. Una preghiera primitiva, un bisogno essenziale di vita, di verità, di pace. L’anelito a un futuro che non ci condanni. Un futuro in cui poter sperare.”

Musiche di Airam ed Edoardo Musumeci e testo di Andrea Tomaselli, la cantautrice siciliana è accompagnata da Angelo Spataro alla batteria, Domenico Cacciatore al basso, Mario Pappalardo al piano, Edoardo Musumeci alle chitarre, che ha curato anche arrangiamenti e produzione artistica. Recording e Mixing di Riccardo Samperi (TRP Music Studio), mastering Pietro Caramelli, Nautilus (Mi)

Maria Tomaselli, nome d’arte Airam è nata a Catania. Nel 2002 partecipa alle selezioni per il Festival di Castrocaro. Nel 2005 arriva alle semifinali del Premio Recanati (Macerata). Nel 2010 scrive la colonna sonora del lungometraggio “Zooschool”. Partecipa a “Laboratorio 5”, esibizione trasmessa su Canale 5. È coautrice insieme al musicista Pinelli della parte musicale del brano “Cicciona” di Gerardina Trovato. Scrive musiche composte per diversi cortometraggi e eventi teatrali del regista esordiente di Torino Tomaselli Andrea e dei Maniaci d’amore attori torinesi. Nel 2012 realizza in studio il primo singolo con video, dal titolo ‘Chi siamo’. Airam prende ispirazione da P.Gabriel, Pink Floyd, R.E.M, Direstraits, Supertramp, U2, Eagles, Beatles. Come autori italiani: Ivano Fossati, Franco Battiato, F. De Andrè, F. De Gregori, S. Bersani, N.Fabi, D.Silvestri, C.Donà, P.Turci ,C. Consoli, Liga, Raf, Vasco.