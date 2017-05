Menconi Zunino Cervetto Trio Venerdì 26 maggio 2017 ore 22.00 Chapeau Savona

Venerdì 26 maggio al “Chapeau” di Savona (Via Famagosta 12 r – ore 22.00) si esibirà il trio jazz formato da Alessio Menconi chitarra, Aldo Zunino contrabbasso, Rodolfo Cervetto batteria. Tre musicisti di levatura internazionale che accostano ad una intensa attività live un altrettanto importante attività didattica.

Il trio presenta brani originali e famosi standard della tradizione jazzistica.

Alessio Menconi nasce a Genova e attualmente residente tra New York e l’Italia. Vincitore di numerosi concorsi, a 16 anni intraprende l’attività professionale e, considerato un prodigio, comincia molto presto ad essere chiamato dai migliori musicisti italiani e stranieri. Collabora tra gli altri con il batterista Billy Cobham e in ambito pop collabora con Paolo Conte. Ha svolto tour per conto di Istituti di cultura ed ambasciate italiane in India, Zambia, Brasile, Sud Africa, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Nicaragua. Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive ed a varie colonne sonore di film e spettacoli teatrali. È docente di chitarra jazz al conservatorio Paganini di Genova e Puccini di La Spezia.

Aldo Zunino è una delle colonne portanti del jazz italiano, un contrabbassista stimato e acclamato in patria come all’estero con una carriera ultra trentennale. Musicista completo, dal fraseggio impeccabile, Zunino è da sempre distinguibile per il timbro meraviglioso del suo strumento, che ama suonare dovunque senza alcuna amplificazione. Le sue collaborazioni sono molteplici e blasonate: Benny Golson, Art Farmer, Jimmy Cobb, Tommy Flanagan, Joe Chambers, Gary Bartz, Harry Sweets Edison, Calrk Tery, Ben Rilley, Kenny Burrel, Lester Bowie, Cedar Walton, Tony Scott, Nat Adderley, solo per citarne alcune. Zunino affianca, alla incessante attività live, anche l’attività didattica con corsi e master class in tutta Italia oltre ad essere uno degli insegnanti che partecipano stabilmente al “Bobby Durham’s Jazz Camp” che si tiene ogni anno a Isola del Cantone (Genova).

Rodolfo Cervetto batterista trasversale nei generi, dal free jazz, al jazz europeo e alla musica classica. Si esibisce in festival, jazz club e teatri in Italia e all’estero. Dal 2006 insegna batteria nel corso del Louisiana jazz school. Dal 2005 è assistente ai corsi jazz del conservatorio Vivaldi di Alessandria. Dal 2007 è assistente ai corsi jazz del conservatorio Ghedini di Cuneo.

