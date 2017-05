Il Premio Donida alla ricerca di nuovi talenti musicali

Audizioni a Roma domenica 11 giugno

È scattata la macchina organizzativa dell’ottava edizione del premio intitolato alla memoria del Maestro Carlo Donida e riservato ai giovani cantautori.

Per iscriversi alla terza sessione di audizioni, che si svolgeranno all’Officina Musicale (ex Vetreria) di via Nobel, a Roma, c’è tempo fino a mercoledì 7 giugno. Poi il Premio Donida farà tappa a Palermo, Napoli e Milano.

La serata finale, in cui verrà annunciato il vincitore, è in programma

nel capoluogo lombardo il 30 ottobre.

MILANO – Nuovi talenti della musica italiana cercansi. È dedicato ai giovani compositori, autori, cantautori e interpreti il Premio Donida, giunto quest’anno all’ottava edizione e intitolato alla memoria di Carlo Donida, uno dei più noti compositori del Novecento, autore di brani molti famosi (tra cui “Al di là”, interpretato da Betty Curtis e Luciano Tajoli, che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1961, “Le colline sono in fiore” e “Gli occhi miei” cantati, rispettivamente, da Wilma Goich e da Dino). Con Mogol, Donida ha lavorato alla realizzazione di ben 126 canzoni e il grande Lucio Battisti ne ha interpretate quattro scritte da lui, tra cui “La Compagnia”.

Nel 2016 il premio è stato assegnato al rapper Dobro con “Aria”. Come nel suo caso, anche quest’anno il brano del vincitore sarà distribuito in tutti i maggiori store digitali dalle edizioni Universal Music Publishing Ricordi Srl, storica casa editrice dei brani del Maestro Donida, e avrà una promozione radiofonica di 90 giorni in radio, tv e carta stampata a cura dell’ufficio stampa Chiasso. La giuria che assegnerà il prestigioso riconoscimento sarà composta da nomi illustri del panorama musicale italiano, tra cui autori, compositori, editori, discografici e critici. Monica Donida, Massimo Satta e SimonLuca costituiscono la direzione artistica, mentre i partner dell’ottava edizione sono AllMusic Italia, TgEvents, Muovi la Musica e Fotoidea Sonia.

Roma: iscrizioni e audizioni all’Officina Musicale (ex Vetreria)

Le iscrizioni per partecipare alla nuova edizione si sono aperte il 23 marzo scorso. Come di consueto, il concorso è articolato in tre fasi (audizioni, semifinali e serata finale con la premiazione del vincitore). La prossima sessione di audizioni si svolgerà a Roma domenica 11 giugno presso l’Officina Musicale (ex Vetreria) di via A. Nobel 36. Per iscriversi ci sarà tempo fino a mercoledì 7 giugno. Poi il Premio Donida farà tappa a Palermo (18 giugno), Napoli (18 luglio) e Milano (in settembre). Sempre nel capoluogo lombardo è in programma, il 30 ottobre prossimo, la serata finale, con la premiazione del vincitore dell’ottava edizione.

Tutte le informazioni relative al Premio Donida (comprese le modalità di partecipazione) sono disponibili on line su www.premiodonida.it

Facebook: https://www.facebook.com/premio.donida; Twitter: @premiodonida