Il concerto di Cristina d’Avena aprirà la Sagra dei Fumetti di Verona

VERONA – Sarà Cristina D’Avena ad aprire il 9 giugno la quinta edizione della Sagra dei Fumetti di Verona che entrerà successivamente nel vivo sabato 10 e la domenica 11 Giugno 2017 presso la nuova location in Zona Stadio Bentegodi.

La D’avena, attualmente impegnata nella promozione del film “I puffi e la foresta incantanta” tornerà in scena per pochi concerti estivi con lo spettacolo “Semplicemente Cristina”: un viaggio nelle atmosfere uniche del mondo di Cristina D’Avena in uno show che prevede il suo intero repertorio riarrangiato da un’orchestra di nove elementi e nove coristi: la Db Day’s Band. Non mancheranno i classici cavalli di battaglia come “Kiss Me Licia”, “Occhi di Gatto”, “Mila e Shiro”, “Pollon combinaguai” solo per citarne alcune. Cristina D’Avena è infatti l’icona indiscussa del mondo dei cartoni animati interprete delle più belle sigle di successo. In quasi 35 anni di carriera è arrivata ad incidere 312 pubblicazioni e 721 canzoni di cui ben 386 sigle di cartoni animati vendendo oltre 7 milioni di copie. I biglietti per il concerto del 9 giugno sono in prevendita da oggi martedì 2 Maggio sul circuito Vivatickets al prezzo eccezionale di soli 8€ (+dp) per chi attiverà la prevendita entro domenica 21 maggio. Successivamente il biglietto passerà ai canonici 12€. Info: www.lasagradeifumetti.it

La Sagra dei Fumetti di Verona per la sua quinta edizione si sposterà in Zona Stadio in Via Frà Giocondo (Parcheggio B). Grazie alla collaborazione con Lucca Comics & Games la festa veronese si è rapidamente affermata come un evento imperdibile per gli appassionati e non, guadagnando consensi di pubblico e critica in un settore che vede Verona da sempre protagonista e fucina di talenti (fumettisti, disegnatori, musicisti addetti ai lavori provengono dalla nostra città). Oltre ai concerti serali sono già confermati artisti del calibro di Milo Manara, Laura Braga (Punisher, Superior Iron Man, Bombshell), Claudio Sciarrone (Pk, Disney), Sio, Angela Vianello e moltissimi altri in via di definizione.

La Sagra dei Fumetti sarà anticipata da una serie di eventi collaterali sotto il titolo di “Aspettando la Sagra dei Fumetti” durante il mese di Maggio con quattro appuntamenti presso il Movieland Park e due proiezioni al Cinema Rivoli di Verona. Al Parco di divertimenti di Lazise domenica 7 maggio andrà in scena il “Movieland Cosplay On Stage”, sfilata dei migliori Cosplayer italiani; il 13 e 14 Maggio si terrà “Movieland Back to the ’80: RetroMovie & Retrogaming” un incredibile viaggio nel tempo con decine di giochi cabinati d’epoca dove poter rivivere i classici con-op a gettoni più in voga negli anni ottanta e novanta. Domenica 21 maggio si terrà il “Bud Spencer Tribute Day” con tanto di raduno nazionale di Dune Buggy ed il concerto dei SuperDos e Bulldozzer Band. Si chiude Domenica 28 maggio con “Cartoon World: Le voci dei tuoi eroi dal vivo”, una giornata insieme alle più famose voci dei Cartoni animati che ci hanno accompagnato la nostra infanzia:i saranno presenti le voci italiane di Peter Griffin, Doraemon, Zio Marrabbio, Spongebob e Ash dei Pokémon . Al cinema Rivoli due imperdibili e proiezioni: sabato 20 maggio proiezione del film “Pirati dei Caraibi” con Jack Sparrow in sala e disponibile per foto ricordo mentre Martedì 23 maggio proiezione di “Star Whores – Ep. Tette”, esilarante doppiaggio del celebre film Star Wars a cura di Carletto dei Gemboy che sarà presente in sala.

La Sagra Dei Fumetti è organizzata dall’Associazione di promozione sociale “Pensa a Fumetti” in collaborazione con Think Comics. Info: www.thinkcomics.it – info@lasagradeifumetti.it www.lasagradeifumetti.it