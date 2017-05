Franco D’Andrea presenta “Traditions Today” | Sabato 13 maggio in concerto alla Centrale Montemartini di Roma

Sabato 13 maggio alle ore 20.30, Franco D’Andrea in concerto alla Centrale Montemartini con Mauro Ottolini e Daniele D’Agaro per presentare l’ultimo album “Traditions Today”, pubblicato dalla Parco della Musica Records.

In occasione dell’evento musicale Centrale Jazz, realizzato in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e l’Ambasciata d’Israele, il pubblico, accedendo al museo dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso ore 23) al costo simbolico di 1 euro, potrà visitare le opere dell’ex centrale termoelettrica Montemartini e ascoltare il concerto di Franco D’Andrea (piano) con Mauro Ottolini (trombone) e Daniele D’Agaro (clarinetto).

L’iridescente arte di Franco D’Andrea è un poliedro tendente alla sfera. L’oceanica immensità della sua costante ricerca di un linguaggio personale all’interno della tradizione jazzistica, trova in questo concerto in trio una rappresentazione adamantina.

La banda è stata il colore di riferimento del jazz tradizionale, che è la musica che mi ha affascinato ai miei esordi – dichiara Franco D’Andrea. La formazione degli “Hot Five” di Louis Armstrong comprendeva tromba, clarinetto, trombone, piano e batteria o banjo. Questa combinazione di strumenti, per me assolutamente magica, ha ancora molto da offrire anche alla musica jazz dei nostri tempi. Questo trio contiene in sé l’essenza del suono di una banda, nella quale strumenti caratteristici sono sicuramente il clarinetto, in rappresentanza delle ance, e il trombone, per gli ottoni. Il pianoforte in questo contesto può giocare una molteplicità di ruoli grazie alla sua tipica orchestralità. La musica si sviluppa tra riff, poliritmie, contrappunti improvvisati, astrazioni contemporanee e sonorità talvolta ispirate al “jungle style” ellingtoniano.

Una straordinaria panoramica sul suo pensiero musicale libero da manierismi di sorta e costantemente alla ricerca di un’espressività autentica e profonda. Musica di una caparbietà gentile, appuntita, magmatica, scattante e raffinata. Travolgente e coerente allo stesso tempo. Mirabilmente in bilico tra Apollo e Dioniso. Intensamente personale, completamente jazz.

In un’epoca in cui nella maggior parte dei casi si maneggiano forme, estetica e arte con i guanti dell’anatomopatologo a proteggersi dalla formalina, Franco e la sua musica sono una delle luci più forti in una notte buia. Un faro da seguire per superare un mare scuro e viscoso in bonaccia.

Inaugurate lo scorso 6 maggio e in programmazione fino all’ultimo week-end del mese le collaborazioni con importanti istituzioni culturali della città offriranno l’opportunità di assistere a spettacoli d’intrattenimento negli spazi suggestivi dell’ex centrale termoelettrica di Via Ostiense.

Le iniziative sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. La programmazione è frutto della collaborazione con importanti istituzioni culturali cittadine quali: Casa del Jazz, Fondazione Musica per Roma, Teatro di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera e con le Orchestre dell’Università Roma Tre e di Sapienza Università di Roma.

FORMAZIONE

Franco D’Andrea, pianoforte

Daniele D’Agaro, clarinetto

Mauro Ottolini, trombone

Franco D’Andrea “Traditions Today”

Con Mauro Ottolini & Daniele D’Agaro

In collaborazione con Fondazione Musica per Roma

Sabato 13 maggio

Centrale Montermartini, Via Ostiense, 106

Sala del Treno – ore 20.30 Daniela D’Agaro solo

Sala Macchine – ore 21.15 Franco D’Andrea solo

Sala Macchine – ore 21.30 Trio D’Andrea/D’Agaro/Ottolini

Sala del Treno – ore 22.45 Mauro Ottolini solo

Sala Macchine – ore 23.15 Trio D’Andrea/D’Agaro/Ottolini

Ingresso con biglietto per l’area museale 1 euro