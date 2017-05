Enrico Ruggeri e i Decibel: NOBLESSE OBLIGE – In Tour

Dopo il grande successo del “NOBLESSE OBLIGE – In Tour”, Enrico Ruggeri torna a esibirsi dal vivo!

Insieme a una super band formata da Silvio Capeccia, Fulvio Muzio, Paolo Zanetti (chitarra), Francesco Luppi (tastiere), Fortu Sacka (basso) e Alex Polifrone (batteria), Ruggeri darà vita ad un concerto “doppio” nel quale ripercorrerà la storia dei Decibel, dagli esordi fino all’ultimo album “NOBLESSE OBLIGE”, e suonerà anche i più grandi successi della sua lunga e fruttuosa carriera solista.

Questi i prossimi appuntamenti live confermati: il 21 MAGGIO in Piazza San Michele a SPILINGA (Vv); il 3 GIUGNO ai Giardini di Parco Kennedy di VERCELLI; il 4 GIUGNO in Piazza Martiri della Libertà a RAVARINO (Mo); l’8 LUGLIO Piazza della Birra di PEDAVENA (Pd); il 9 LUGLIO in Piazza Lungolago a OMEGNA (Vb); il 22 LUGLIO in Piazza a OROSEI (Nu); il 28 LUGLIO al Molo delle Tartarughe di DIANO MARINA (Im); il 29 LUGLIO al Centro Sportivo AZZANO DECIMO (Ud); il 30 LUGLIO in Via Ceretti a FRONT (To); il 3 AGOSTO in Piazza Grande a GUBBIO (Pg) in occasione della Doc Fest; il 6 AGOSTO in Piazza Kennedy a PAGLIARE DEL TRONTO (Ap); il 13 AGOSTO in Piazza San Bartolomeo a VALLATA (Av); il 14 AGOSTO in Piazza del Popolo a STRONGOLI (Kr); il 15 AGOSTO in Piazza Sesto Vetuglione a BARISCIANO (Aq).

“NOBLESSE OBLIGE” arriva a 40 anni dalla nascita della band, fondata tra i banchi di scuola del Liceo Berchet di Milano nel pieno della diffusione del punk in tutto il mondo, da Enrico Ruggeri e gli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio.

L’album contiene 11 tracce inedite e 2 vecchi successi della band cioè “Contessa” e “Vivo da Re”. Dopo “MY MY GENERATION” è attualmente in rotazione radiofonica “GLI ANNI DEL SILENZIO”, suggestivo brano accompagnato da un video girato insieme agli amici di sempre Luca e Paolo.

«“NOBLESSE OBLIGE” non nasce come operazione-nostalgia, è un album nuovo di zecca con un sound inimitabile, senza sequenze pre-registrate e senza i soliti suoni elettropop: sul palco Silvio Capeccia suona solo tastiere d’epoca, dal mellotron al minimoog fino al mitico organo Vox Continental – racconta Enrico Ruggeri – Il terzo protagonista sarà Fulvio Muzio, chitarrista innovativo oggi più di allora».