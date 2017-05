Elena Somarè in concerto a Seoul il 16 maggio | Presenta il suo ultimo album “Incanto”

Martedì 16 maggio, Elena Somarè in concerto per la prima volta a Seoul, in Corea del Sud, per presentare il suo ultimo album “Incanto”.

L’evento, che avrà luogo all’interno della Residenza dell’Ambasciatore italiano, è organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Seoul e vedrà Elena Somarè, una delle più grandi soliste di fischio, nonché artista multimediale, fotografa e video maker, esibirsi accompagnata dal pianista Gianluca Massetti.

Il repertorio del concerto di Seoul sarà ispirato alla grande tradizione popolare della musica italiana dal ‘500 a oggi, i cui brani sono presenti anche nell’ultimo album di Elena Somarè intitolato “Incanto”.

Nel suo percorso artistico Elena Somarè ha dimostrato che il fischio melodico può raggiungere i più alti livelli interpretativi, come qualsiasi altro strumento classico. Liberandolo di fatto dal pregiudizio che lo vedeva come una forma musicale minore, confinata al virtuosismo da cabaret o all’esibizione fine a se stessa di certi funamboli del pentagramma. Il fischio, altresì, nelle sue esecuzioni, è uno strumento magnifico e che mostra possibilità espressive inesplorate. Tra tradizione e innovazione si apre una sfida che non ha precedenti. Il risultato è innovativo e sperimentale, perché tra tutti i suoni, la caratteristica del fischio, la sua differenza e forza misteriosa, è quella di apparentarsi alla sensibilità primitiva, di essere un suono semplice, che s’irradia direttamente dal corpo e si avvale del corpo stesso, come strumento e cassa di risonanza.

In questo progetto il fischio, mantenendo il suo fascino di voce primigenia e sfruttando a pieno le sue particolarissime potenzialità, diventa uno strumento tra gli altri, per fondersi in una raffinata ricerca musicale.

Elena Somarè, artista multimediale, è una delle rarissime e più note interpreti, sul piano internazionale, nel campo della musica per fischio melodico.

Nel 2016, ha pubblicato l’album “Incanto”, con la collaborazione dell’arpista paraguaiano Lincoln Almada. Il cuore dell’album è la grande musica italiana, in particolare napoletana, dal 1500 a oggi, proposta in una veste finalmente inedita. Fotografa, Video Maker e musicista, Elena Somarè vive a Roma ma lavora spesso in viaggio per il mondo. Nella sua carriera di fotografa ha realizzato diversi reportage in molti paesi tra cui India, Nepal, Thailandia, Cambogia, Australia, Indonesia, Mongolia, Messico, Cuba, Guatemala, Marocco, Oman, Montenegro, Russia, oltre a gran parte dell’Europa, USA e Canada.

Gianluca Massetti ha una solida formazione di musica popolare, e jazzistica, con grandi capacità di improvvisazione. La sua formazione è di carattere multistilistico, difatti ha avuto modo di approfondire più stili musicali come il blues, gospel, soul, fusion, rock, pop, jazz, latin jazz e musica da Big Band.

Martedì 16 maggio

Residenza dell’Ambasciatore italiano a Seoul

Seoul, Corea del Sud

Ingresso su invito

FORMAZIONE

Elena Somarè, fischio melodico

Gianluca Massetti, piano

www.facebook.com/elenasomarefanpage

http://www.elenasomare.com/

Programma:

Scetate

(testo: Ferdinando Russo; musica: Mario Pasquale Costa)

Villanella ch’ all’acqua vai

(testo: anonimo;musica: Gian Leonardo Mollica detto dell’Arpa)

Tarantella napoletana

(testo e musica: anonimo, elaborata nel 1845 da Francesco Florimo)

Fenesta ca lucive

(testo e musica: anonimo; attribuita a Vincenzo Bellini e pubblicata nel 1854 a nome di Guglielmo Cottrau)

Tu si’ na cosa grande

(testo: Roberto Gigli; musica: Domenico Modugno)

Era de maggio

(testo: Salvatore di Giacomo; musica: Mario Pasquale Costa)

Danza

(testo: carlo Peopli; musica; Gioacchino Rossini)

Na sera ‘e maggio

(testo: Giuseppe Cioffi; musica: Egidio Pisano)

Passione

(testo: Libero Bovio;musica: Ernesto Tagliaferri e Nicola Valenti)

Tarantella delle settefinestre

(musica: Lincoln Almada)

Te vojo bene Assaye

(testo: anonimo, attribuita a Raffaele Sacco; Musica: anonimo, attribuita a Gaetano Donizetti o Filippo Campanella)

Caruso

(testo e musica: Lucio Dalla)