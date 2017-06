ECCO “SPECCHIO”, SINGOLO E VIDEO ANTIPASTO DELL’ALBUM “GHOST WRITER”

Il progetto artistico di Giorgio Patelli realizzato da Crossover Studio e Musica e Parole – “Cantiamo la nostra aria di libertà, energia allo stato puro”, dicono i cantanti di Sasso Marconi

BOLOGNA – “Siamo Xela e Pojo. Siamo i Fuorionda128, il gruppo più pop mai ascoltato, energia allo stato puro. E dal primo maggio torneremo in circolazione sulle radio, con “Specchio”, il nostro nuovo singolo”. Si presentano con l’entusiasmo e la spavalderia dei ventenni Giovanni Poli (Pojo) e Alex Stortini (Xela), che nel 2010 hanno creato “Fuorionda128”, il gruppo di Sasso Marconi (Bologna) che propone musica poprock e rap, con influenze hiphop, reggae, elettriche.

È uscito il nuovo singolo “Specchio” sulle radio e sui principali store digitali e in una sola settimana ha raggiunto quasi 11.000 visualizzazioni su YouTube. Il singolo anticipa un lavoro ben più ampio già in fase di avanzata realizzazione nelle sale del Crossover Studio, a San Lazzaro di Savena: un album dal titolo “Ghost Writer”. L’intero progetto musicale e discografico, da “Specchio” a “Ghost Writer”, è curato dal produttore artistico Giorgio Patelli, coadiuvato dallo staff tecnico guidato da Marco Lipparini, sotto edizioni di Musica e Parole e l’impegno di un team giovane, motivato e caratterizzante. Il progetto è supportato dal progetto SIAE “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura”. La storia di “Specchio” è raccontata anche da un video realizzato dallo staff di M&P e girato dal Videomaker Daniele Poli con la partecipazione, come protagonista, di Sonya Gilli, modella e tatuatrice bolognese.

“Siamo quasi coetanei e viviamo nello stesso paese, Sasso Marconi, alle porte di Bologna, la città della musica”, così si raccontano Giovanni e Alex, che si sono incontrati e frequentati nell’ultima carrozza del treno dei pendolari che ogni giorno li portava a scuola, in città. Una sigaretta dopo l’altra sono nate amicizia e sintonia artistica. “Si cementava il sodalizio artistico e cresceva la passione. Ma crescevano anche gli ostacoli creativi, si alzavano i muri dell’indifferenza e dello scetticismo. Abbiamo insistito e resistito perché volevamo continuare a respirare l’aria fresca della nostra musica. Ha aria di libertà che ci piace condividere con i nostri coetanei. Ci stiamo riuscendo? Forse, il progetto di “Ghostwriter” lo dimostra”.

Dal primo maggio “Specchio” è uscito sui principali Store Digitali ed è stato programmato a rotazione nel circuito radiofonico italiano. Il lancio sul web del nuovo singolo dei Fuorionda è stato affidato alle pagine social (Facebook e Instagram) del gruppo, di Crossover Studio e Musica e Parole.

LINK AL VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=RczcuW0yYN8