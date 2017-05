dr.gam: Ritmo Ideale, nuovo singolo

Dal 2 giugno sarà in radio il nuovo singolo del cantautore, produttore e videomaker marchigiano dr.gam “Ritmo Ideale”, terzo estratto (primo in italiano) dall’album d’esordio “Another Family”.

«In questo momento di incertezza, “Ritmo Ideale” dà una soluzione – racconta dr.gam – Sembra sia proprio il momento di allentare la presa e godere delle cose più semplici, lasciando il mondo fuori, nella sua vorticosa spirale, a generare tensione e paura…»

“Ritmo Ideale” racchiude tutto il percorso artistico di dr.gam: i tantissimi live eseguiti lungo lo stivale e all’estero, i suoi viaggi, le sue collaborazioni con numerosi musicisti di molte parti del mondo e la sua ricerca compositiva.

Il nuovo singolo arriva dopo il grande successo dell’ultimo singolo “Italian Rastaman”, rimasto stabile per più di 8 settimane tra i primi 50 brani più graditi in radio nella classifica nazionale “Indie Music Like”, secondo in Italia tra i brani più graditi in lingua inglese e il cui video ha superato le 470.000 visualizzazioni su YouTube

“ANOTHER FAMILY” (edizioni Lungomare srl-Jois snc/distribuzione Universal), il primo album di inediti di dr.gam (Andrea Gamurrini), di cui è anche produttore, è disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle principali piattaforme di streaming.

Il disco, che verrà ristampato in USA e Canada nell’estate 2017, è frutto di quattro anni di lavoro in studio con musicisti italiani e internazionali ed è composto da dodici tracce pop con contaminazioni reggae, jazz, funky e rock.

Questa la tracklist: “Another Family”, “Italian Rastaman”, “dr.gam Is In Da House”, primo singolo (il cui video ufficiale ha superato le 300.000 visualizzazioni su YouTube https://youtu.be/RZNcHucANDI), “I Think It’s For Taxes”, “The Drop And The Flame”, “Anima Mia”, “Ritmo Ideale”, “LME (Lettera di Mezza Estate)”, “The Monster Is Dead”, “Hatred With Love”, “Our Roots” e “Another Flame”.

dr.gam è il nome d’arte del cantante, chitarrista, compositore, autore, produttore e videomaker marchigiano Andrea Gamurrini, dove il cuore del nome e la testa del cognome vengono scelti come essenza della parte più passionale e quella più razionale, la più intima e la più cerebrale di un mondo svelato in entrambe le sue facce. Nato a Fano ma riminese d’adozione, la passione per la musica inizia all’età di cinque anni con lo studio della lingua inglese e del pianoforte per poi proseguire con la chitarra classica all’età di dieci frequentando il conservatorio “G. Rossini”. Di lì a breve comincia ad avvicinarsi ad altri generi musicali venendo totalmente rapito dal multiforme universo sonoro anglo-americano, e giovanissimo, si stabilisce a Rimini dove inizia una serie di collaborazioni con innumerevoli musicisti italiani ed internazionali, comparendo in diversi albums e compilations: (River Blues – New Life Records 2001 – Philiph Stone, Carducci 76 Vol. 3 – Betasix Records 2003 – AA.VV, Libertà e Musica vol. 2 – Arci Sana Records 2009 – AA.VV ecc…). Intraprende anche un importante percorso live che lo porta a suonare davanti a migliaia di persone in oltre 1700 concerti lungo tutta la penisola e in paesi quali Austria, Germania, Francia, Spagna e U.S.A.. Realizza tre tour esteri, due in New England (USA) nel 2005 e nel 2008 ed uno nel Sud Europa nel 2006 a fianco del percussionista americano Steve Ferraris. Instancabile viaggiatore, ottimizza la lingua inglese in America, in Irlanda ed in Jamaica dove approccia anche al Patwa (Jamaican English). Nel 2012, dopo un tour tutto italiano di 120 date durato due anni conseguente all’uscita dell’album live “The New Medicine Show” (Vallemania Records), inizia anche il suo percorso di produttore, inaugurando gli studi della “White Coal Productions”. Contemporaneamente, sotto la guida di Velio Gualazzi (padre di Raphael Gualazzi) che lo scopre durante un live, inizia a lavorare al suo primo album di inediti “Another Family”, uscito il 25 novembre 2016 con distribuzione Universal Music Group.