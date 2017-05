Davide Van De Sfroos al FIM 2017

Domenica 28 maggio nel ‘salotto’ di Casa FIM il cantautore laghèe racconterà la sua esperienza, il rapporto con il territorio e la cultura lombarda, il suo concerto del 9 giugno a San Siro. Autografi e biglietti nella sua ‘Curiera’

“Per uno che non ha mai giocato a calcio, neppure all’oratorio, entrare in campo a San Siro è come andare sulla luna”: dichiara così Davide Van De Sfroos, pronto per una delle iniziative più ambiziose della sua carriera, il concerto del 9 giugno allo Stadio San Siro. Per l’occasione il cantautore sarà a Lariofiere con la sua “Curiera”, punto di riferimento per autografi e per i biglietti dell’imminente concerto. Sarà questo l’argomento principale della sua partecipazione alla Quinta Edizione di FIM – Fiera Internazionale della Musica, in programma a Erba (CO) dal 26 al 28 maggio 2017.

Insieme a Omar Pedrini, Max Casacci, Corrado Rustici, gli Almamegretta e altre importanti personalità della musica italiana, Davide Van De Sfroos è una delle figure più attese al FIM 2017. Attivo dai primi anni ’90, autore di sette album (l’ultimo dei quali, Synfuniia, lo vede accanto a un’orchestra sinfonica) caratterizzati dai testi in dialetto lombardo e dall’uso originale della variante comasca (laghée), Van De Sfroos nel 2002 ha vinto la Targa Tenco per il miglior disco in dialetto con …e semm partii (2001), che ha venduto più di 50.000 copie, e nel 2009 con Pica!. Lavori grazie ai quali ha ottenuto grande popolarità nazionale, diventando un vero e proprio simbolo per la cultura comasca, oltre che una delle voci più amate del folk-rock italiano. Van De Sfroos sarà in Casa FIM – il “salotto” di FIM in diretta streaming sul sito della Fiera – per incontrare il pubblico e parlare di alcuni dei temi chiave della sua lunga attività artistica. In particolare, nella conversazione con Jocelyn, Piero Chianura e Giulia Iannello, si toccherà un argomento importante per comprendere il fenomeno Van De Sfroos: il rapporto con i valori, la cultura e il linguaggio del territorio, ma anche con il pubblico, sia quello di una comunità circoscritta che quello nazionale. Infine a Van De Sfroos sarà consegnato il Premio Special Guest FIM 2017.

26, 27 e 28 maggio 2017, tre giorni speciali per la musica con FIM – Fiera Internazionale della Musica, alla Fiera di Erba (a soli 40 km da Milano). FIM 2017 (Quinta Edizione) è un villaggio musicale aperto a tutti. FIM 2017 sarà un importante momento di formazione, informazione, incontro, confronto, cultura e divertimento. FIM 2017 sarà strutturato in diverse aree: Showroom (esposizioni, incontri, esibizioni etc.), Prog Day (dedicata al progressive-rock), Casa FIM (stage tv in diretta streaming con Jocelyn), FIM Social (spazio di presentazione musicisti), Radio FIM (web radio in diretta), FM OffStage (spazio per interviste musicisti), FIM On Air (web radio e web tv), FIM Educational (laboratori di orientamento musicale per ragazzi), Area Demo (prove, workshop, presentazioni), infine FIM Awards (incontri con i big della musica e consegna premi).