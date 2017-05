il nuovo singolo dei Jack & The Wises

«Il cantastorie osserva il fantasma con occhi pieni di pietà e compassione, vedendo un essere così vuoto e triste; tutto cambia alla fine del testo, quando il cantastorie si rende conto di essere lui il fantasma, e che quindi la parte triste della sua vita, quella che lui credeva essere il fantasma, è quella reale»

Così Michele Biocotino, frontman dei Jack & The Wises, ha descritto Date With My Ghost, primo singolo tratto dal loro album d’esordio Last will of a man pubblicato per Nuova Santelli Music.

Il brano si ispira a tematiche tratte dal cinema di Ingmar Bergman, uno dei più grandi registi della cinematografia mondiale, dove è forte il binomio tra la vita e la morte.

Mentre i 4 ragazzi di Novara continueranno a portare in giro la loro musica per tutta l’estate è possibile ascoltarli su Spotify e tutti gli altri sistemi digitali.

I Jack & The Wises sono una band alternative rock fondata da quattro ragazzi di Novara nel 2014. Michele, Simone, Gianluca e Giacomo. Si ispirano a band come Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters e Arctic Monkeys.

Nel 2017 conquistano il secondo posto al Live4Ever-2017 organizzato nella cavallerizza del castello di Vigevano e partecipano al Rotaract Sound Festival organizzato dalla Cooperativa Portalupi a Vigevano.

Il 3 Maggio 2017 è uscito il loro disco d’esordio Last Will of a Man, pubblicato da Nuova Santelli Music.

Facebook :

https://www.facebook.com/Jackandthewises/?fref=ts

Link Spotify:

https://play.spotify.com/artist/3WPo9bTlujq7yn58fVNZ2Y?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open

