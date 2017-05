Daniele Meneghin: Animali, Uomini & Occasioni, nuovo album

Domani, venerdì 19 maggio, sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming “ANIMALI, UOMINI & OCCASIONI”, quarto album del cantautore e musicista veneto DANIELE MENEGHIN.

Prodotto da Dameteca Costruzioni Musicali in collaborazione con Adesiva Discografica, “ANIMALI, UOMINI & OCCASIONI”, contiene 14 brani interamente scritti dallo stesso Daniele Meneghin e realizzati con il noto chitarrista Osvaldo Di Dio. Il concept album racchiude una sottile analisi sulla coscienza dell’uomo e il legame con tutto ciò che lo unisce alla natura e allo spirito animalesco. All’interno del disco vi sono anche alcuni brani definiti dall’artista come “appunti di vita” in quanto narrano di esperienze personali.

Questa la tracklist dell’album: “Luce (ti prego rispondi)”, “Protone”, “Proteggi da me”, “Alba”, “Porcello”, “Miracolo”, “Sei in anticipo”, “Farfalle”, “L’amore adesso è un cesso”, “Che cosa cambia”, “Aquila”, “Pecora”, “Londra”, “Il piccione viaggiatore”.

«Da tempo c’era l’dea di fare un disco “suonato in studio” con Osvaldo Di Dio e band. A maggio dell’anno scorso si sono allineate le Occasioni e siamo entrati in studio sotto la supervisione di Paolo Iafelice – racconta Daniele Meneghin in merito al disco – Avevo in cantiere (da svariati anni) un concept album che volevo intitolare “Animali”, dove parlare dell’uomo attraverso gli occhi degli animali e viceversa. Vista l’occasione di lavorare con Osvaldo e la voglia di incidere anche brani di recente scrittura, ho deciso di unire alcuni testi degli animali con canzoni recenti che parlano del mio essere al mondo. Da qui il titolo “Animali, Uomini & Occasioni”».

Daniele Meneghin è un musicista e cantautore nato a Conegliano, classe 1977. Sin da giovane età coltiva la sua passione per la musica iniziando a studiare prima pianoforte e poi chitarra. Dopo aver suonato con diverse formazioni, esplorando vari generi artistici e partecipando a festival e premi musicali, nel 2003 ha inciso il suo primo disco da solista dal titolo “Prove D’autore”, titolo che nasce dall’ispirazione per il lavoro degli incisori che poco prima di decidere la colorazione finale della lastra fanno alcune prove e le firmano appunto come “prova d’autore”. Nel 2004 l’incontro con Gilberto Martellieri, musicista che ha collaborato con grandi nomi della musica italiana, porterà alla realizzazione del sul secondo lavoro discografico pubblicato nel 2009 e intitolato “Bertoldo si confessa ridendo”. Con questo disco inizia la collaborazione con Osvaldo Di Dio, noto chitarrista che suona con Franco Battiato, Eros Ramazzotti, Cristiano De Andrè. Nel 2014, affiancato dalla stessa formazione di musicisti, dà vita al suo terzo album “Il prossimo”. Recentemente, insieme ad Osvaldo Di Dio e il prezioso supporto di Paolo Iafelice, ha lavorato alla realizzazione del suo nuovo album, dal titolo “Animali, uomini & occasioni”, che sarà disponibile dal prossimo 19 maggio.