Boltro, Zunino, Cidale Trio Domenica 21 maggio ore 22 I fondachi Sarzana

Domenica 21 Maggio l’associazione “Fare Jazz” propone all’osteria “I Fondachi” di Sarzana (Via dei Fondachi n 40, Ingresso € 8,00 gradita prenotazione Info 0187622819) il trio formato da jazzisti di fama internazionale: Flavio Boltro alla tromba, Aldo Zunino al contrabbasso e Matteo Cidale alla batteria.

Il trio presenta brani originali e famosi standard della tradizione jazzistica.

Flavio Boltro affermatosi fin da giovanissimo all’attenzione della critica e dell’ambiente musicale, nella sua carriera ha collaborato con Roberto Gatto, Maurizio Giammarco, Steve Grossman, Cedar Walton, Billy Higgins, Jimmy Cobb, Joe Lovano, Dado Moroni, Andrea Pozza, Rosario Giuliani, Billy Cobham e Michel Petrucciani.

Aldo Zunino è una delle colonne portanti del jazz italiano, un contrabbassista stimato e acclamato in patria come all’estero con una carriera ultra trentennale. Musicista completo, dal fraseggio impeccabile, Zunino è da sempre distinguibile per il timbro meraviglioso del suo strumento, che ama suonare dovunque senza alcuna amplificazione. Le sue collaborazioni sono molteplici e blasonate: Benny Golson, Art Farmer, Jimmy Cobb, Tommy Flanagan, Joe Chambers, Gary Bartz, Harry Sweets Edison, Calrk Tery, Ben Rilley, Kenny Burrel, Lester Bowie, Cedar Walton, Tony Scott, Nat Adderley, solo per citarne alcune. Zunino affianca, alla incessante attività live, anche l’attività didattica con corsi e master class in tutta Italia oltre ad essere uno degli insegnanti che partecipano stabilmente al “Bobby Durham’s Jazz Camp” che si tiene ogni anno a Isola del Cantone (Genova).

Matteo Cidale spezzino doc, reduce dalla recente tourneè con Harry Allen, ha collaborato e suonato con importanti e famosi artisti del panorama jazzistico come , Benny Golson, Paul Bollenback, Kengo Nakamura, Tony Monaco, Kurt Rosenwinkler, Bobby Watson, Massimo Farao’, Antonio Ciacca, Andrea Pozza, Renato Sellani, Fabrizio Bosso, Neil Leonar, Massimo D’ Avola, Karl Potter, ed altri.

