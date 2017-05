BIM MUSIC NETWORK, il web contest con la giuria presieduta dal maestro Mogol arriva alle semifinali. Ecco gli appuntamenti

Entra nel vivo il Bim Music Network 2017, il primo web contest italiano che giunto alla sua quinta edizione, quest’anno per la prima volta vedrà delle vere e proprie finali regionali, per selezionare i cantanti e i musicisti che avranno l’opportunità di approfondire la loro arte nei campus nazionali nella bellissima cornice di Bellaria-Igea Marina e di esibirsi al cospetto del maestro Mogol sempre nella deliziosa località balneare e meta turistica d’eccellenza.

In occasione delle finali regionali, verranno selezionati i 35 artisti che proseguiranno il loro percorso all’interno del Bim Music Network (5 invece saranno i più votati sul web sul portale www.bimmusic.it), con la direzione di Monia Angeli e uno staff di professionisti provenienti dalla scena e dal mercato musicale italiano, tra cui Franco Fussi.

Da nord a sud le finali regionali del Bim Music Network sono partite il 28 maggio da Chieti, e proseguiranno a Milano il 29 maggio, a Ravenna il 31 maggio e poi ancora a Rimini il 1 giugno, per concludersi a Lecce il 2 giugno.

L’8 giugno sul portale www.bimmusic.it sarà possibile vedere quali artisti da tutta Italia hanno superato le fasi regionali ed accederanno al Campus Bim music Academy che si svolgerà a Bellaria Igea Marina dal 27 giugno al 2 luglio.

Le date nel dettaglio:

29 Maggio 2017 – ore 19.00, Milano – Joy Milano (Milano, Via Valvassori Peroni, 56, 20133 – MILANO)

31 Maggio 2017 – ore 21.30, Ravenna – Osteria Passatelli di Bagnacavallo (Via Albergone, 27 – ex Barcelona – 48124 Bagnacavallo)

1 Giugno 2017 – ore 21.00, Rimini – Kiosko il Vincanto (Via Aldo Moro 105, 47826 Villa Verucchio – RIMINI)

2 Giugno 2017 – ore 19.00, Lecce – Vocal Academy (via Principe Amedeo, 8, 73010 Soleto – LECCE)

BIM Music Network è una produzione Bim Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e Fondazione Verdeblu

Per info: www.bimmusic.it – info@bimmusic.it

Infoline: 0541 344732 (Caterina) – 3284599812