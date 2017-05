AWANA GANA ARMANDO CORSI DUO Venerdi 5 maggio ore 20 “O chi o a cà toa” Fezzano di Porto Venere (Spezia)

Awana Gana – poliedrico artista e celeberrimo animatore di Radio Montecarlo – e il noto chitarrista Armando Corsi sono i protagonisti della serata “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione €35,00 o Menu alla carta) di Venerdì 5 maggio . L’insolito e straordinario duo propone uno spettacolo per voce e chitarre, ricco di classici della musica sudamericana.

Speaker radiofonico e conduttore televisivo, oltre che cantante, musicista ed attore cinematografico, Awana Gana (al secolo Antonio Costantini) non necessita davvero di presentazioni: molto noto per la sua lunga carriera televisiva, che a partire dagli Anni Settanta lo ha portato a partecipare a numerosissimi programmi di successo, da «Domenica In» a «Discoring» per la Rai, ha lavorato come conduttore su moltissime radio italiane ed estere, ritagliandosi un ruolo da pioniere per molte delle sue trovate, che ne hanno fatto un autentico beniamino del pubblico proprio per il suo punto di vista innovativo e controcorrente, in un periodo in cui ancora la musica in televisione muoveva i suoi primi passi (http://www.awanagana.com/).

Quarant’anni di musica, quelli di Armando Corsi, che iniziano nelle vecchie osterie di Genova, passano attraverso l’America Latina con le grandi compagnie da crociera e giungono a collaborazioni straordinarie (Paco De Lucia, Eric Marienthal, Anna Oxa, Ivano Fossati, per citarne alcune). Nel 1995 nasce il suo primo progetto da solista, “ITINERARI”, un percorso musicale di ampio respiro fra i suoni e le culture del mondo, dove Corsi si esprime come compositore, arrangiatore, produttore e naturalmente musicista. Il 2002 è l’anno di “DUENDE” in collaborazione con Beppe Quirici ed Elio Rivagli. Pubblica nel 2006 “BUENA SUERTE”, album dal marcato sapore “latino”, che si avvale di ospiti quali Bruno Lauzi, Mario Arcari, Fabio Vernizzi, Marco Fadda. Nel 2008 esce “LA VIA DELL’AMORE”, un “Live” emozionante e travolgente al fianco del grande e indimenticabile musicista e compositore Beppe Quirici. Il 2010 è la volta di “ALMA”, una rivisitazione in chiave personale e originale del Fado, prodotta da Raffaele Abbate (http://www.armandocorsi.net/).

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Nel corso della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

