Solo un errore, Carmelo Emmolo

In radio Solo un errore il nuovo singolo del cantautore siciliano

Il giovane cantautore siciliano affronta il test radiofonico con un singolo intenso.

Carmelo Emmolo nasce ad Avola ( SR ) il 15 Febbraio 1989, sin da bambino mostra una particolare attenzione al mondo musicale prestando dedizione e buona parte del suo tempo libero alle musicassette e alla radio della mamma. A undici anni scrive la sua prima canzone, ma il turbolento divorzio dei genitori e la difficoltosa situazione economica lasceranno in disparte l’emisfero artistico del giovane cantautore. Il 2009 è l’anno della svolta, Carmelo, infatti, inizia a studiare canto e pianoforte e si trasferisce in tutta solitudine a Ragusa; dopo aver trovato lavoro come barman stabilisce dei contatti con una piccola realtà discografica locale, la Shine Records, con la quale realizza il brano “Io ci sarò” ( testo e musica di Carmelo Emmolo; arrangiamenti curati da Giovanni Leon Dall’ò ). Nel 2010 entra a far parte del cast di un talent show di una rete televisiva locale (VideoRegione ) al termine del quale si classica al secondo posto. Il 2011 lo vede lavorare alla stesura di altri inediti e all’approfondimento delle tecniche vocali al fianco di Peppe Mavilla. Pubblicano insieme “Distorto” ( Mavilla; Emmolo; Lupo ) brano scritto a sei mani cantato in duetto con Jessica Lupo.Il 2012 è l’anno di Sanremo Social, Carmelo si presenta con “gli angeli” un brano scritto e interamente arrangiato da Peppe Mavilla. Il singolo esce accompagnato da un videoclip suggestivo girato a Pozzallo. Nel 2013, spinto dal desiderio di tornare sul palco e sostenuto dal fidato amico batterista Marco Gualato, fonda i ‘La gabbia di Maila’, band con la quale si esibirà tra piazze, teatri e locali ricevendo un buon successo. É il 2014 a confermare la collaborazione con la band quando esce il singolo “Dolcemente” (C.Emmolo ) seguito pochi mesi dopo dall’introspettivo videoclip girato sulle rotaie di una stazione siciliana. Il 2 Giugno dello stesso anno, cantando “Dolcemente”, Carmelo si classifica secondo alla competizione regionale ‘Sicilia Talent Festival’. L’anno 2015 trascorre tra inviti su reti televisive e radio locali mentre prende forma l’idea di entrare in studio con la band per registrare un album di inediti, intanto Carmelo conquista il primo posto al ‘Music Festival’, un riconoscimento importante che porterà ad un altro primo posto al festival ‘Note Rosse’ di Marzamemi.

Il 2016 si apre con un ammissione ad un nuovo talent show siciliano, “Telecanto”, dove la spiccata personalità del cantautore viene sin da subito notata e premiata dai giudici. È aprile quando con i La gabbia di Maila vince due premi prestigiosi all’interno della manifestazione “Il palco dei talenti”; con il nuovo singolo inedito “L’ultima lettera” (C.Emmolo ) infatti, Carmelo si aggiudica il premio ‘miglior voce’ della categoria cantautori e la band ottiene un accesso diretto ad un noto festival nazionale.

