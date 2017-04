Peter Hook live al Quirinetta. Il 7 aprile a Roma un live pieno di storia

Tornato pienamente attivo e confermatosi un polo culturale forte di proposte musicali mai banali, il Quirinetta di Roma il 7 aprile ospiterà una delle indiscusse icone rock e post punk che hanno reso unici e inconfondibili I sound di gruppi come Joy Division e New Order: Peter Hook.

Il 7 aprile Peter Hook salirà sul palco liberty del Quirinetta, nel cuore di Roma, con il progetto An Evening with Peter Hook and The Light Performing the albums SUBSTANCE by Joy Division & New Order per suonare dal vivo due album con lo stesso titolo, ma che sono nella discografia di due gruppi diversi: parliamo di Joy Division e di New Order. Gli album si intitolano Substance e in entrambi c’è il basso di Peter Hook.

Per gli amanti di Joy Division e New Order (che spesso appartengono a amanti di generi musicali molto distanti), non serve aggiungere molto: parliamo di due gruppi che sono citati in qualsiasi compendio della musica rock, pop e perfino dance. Joy Division nel post punk più scuro, malinconico e tragico e New Order nella New Wave che sconfinava nella prima elettronica.

Per tutte e due le band, un album dallo stesso titolo: il capitolo Substance dei New Order uscì nel 1987 e includeva le versioni 12 pollici dei loro singoli, più parecchie b-side; la versione dedicata invece ai Joy Division di Substance arrivò un anno più tardi e conteneva anche singoli come Love Will Tear Us Apart, Transmission, Komakino e Atmosphere.

An Evening with Peter Hook and The Light Performing the albums SUBSTANCE by Joy Division & New Order è l’occasione per gustarsi quel tratto della storia di Manchester che parte dai Joy Division e, passando per i New Order e lo storico club Hacienda, arriva ai Chemical Brothers.

Una lezione di storia da ballare e cantare, da sentire scorrere dentro, come sa fare la musica quando scuote generazioni di ascoltatori.

Il 7 Aprile al Quirinetta un live gonfio di storia con Peter Hook and The Light Performing the albums SUBSTANCE by Joy Division & New Order.

Prevendite: booking.viteculture.com. Biglietti 20 euro. Infoline: 06 6992 5616