LUCA GHIELMETTI In concerto con Franco Piccolo a Fezzano (Porto Venere) Domenica 23 aprile 2017 ore 20.00

Domenica 23 aprile nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP, Menu degustazione €30,00 o Menu alla carta). Protagonista il cantautore farmacista Luca Ghielmetti che si esibirà con il fisarmonicista Franco Piccolo, amico fraterno di Bruno Lauzi, che ha fatto commuovere Greg Cohen con la sua fisarmonica.

Luca Ghielmetti è un cantautore comasco capace di mescolare mondi ed individui, di intessere una fitta rete di relazioni tra la vita quotidiana di ogni giorno e la passione per Brassens, Conte, De André, Waits traducendo il tutto in uno stile musicale personale che rende la sua musica graffiante e leggera, densa di spessore e delicatissima. Di mestiere fa il farmacista, ma nonostante abbia la canzone nel sangue non ha mai abbandonato la professione. Pochi dischi, lunghi silenzi, una carriera in sordina, ma anche amicizie e collaborazioni di prestigio, su tutte quella con Greg Cohen, storico collaboratore di Tom Waits e poi di John Zorn nel quartetto Masada, ma anche quella col chitarrista Greg Leisz, o i musicisti italiani Mario Arcari, Jimmy Villotti, Franco Piccolo.

Ha all’attivo tre cd e ha partecipato alle più importanti rassegne di canzone d’autore, a partire dal Premio Tenco nel lontano 1990. Tra i suoi brani più celebri vale la pena di menzionare “Per amore dei tuoi occhi blu” e “A un passo dalle nuvole”, interpretate per il grande pubblico da Enrico Ruggeri.

Il Circolo enogastronomico “O Chi o a Cà Toa” si trova a due passi dal mare, nello splendido Golfo dei Poeti, a Fezzano, nel comune di Portovenere. La cucina è contraddistinta dalla fantasia e dall’estetica dei piatti dove è il mare a farla da padrone. Le ricette proposte rivisitano alimenti legati al territorio ed alla tradizione marina e contadina di questa parte di Liguria esaltandone profumi e sapori. Il posto ideale per essere sorpresi e conquistati dalla varietà delle atmosfere, dei profumi e dai gusti della Liguria come non te la aspetti!

Nel corso della cena, sarà possibile gustare le portate migliori del cuoco Giorgio Angelini, che vi delizierà con i suoi abbinamenti originali e la profonda cura con cui sceglie, esalta e propone i migliori sapori della cucina locale, in particolare il suo pesce. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana.

Tutte queste sorprese culinarie saranno inoltre annaffiate a mescita dal vino della casa, un Vermentino Ligure spinato.

Giorgio Angelini è un oste vulcanico ed appassionato, che si è dato l’obbiettivo di fare innamorare della cucina i suoi avventori. Un maestro negli abbinamenti coraggiosi e affascinanti, vi accoglie con gentilezza e desiderio di farvi scoprire i segreti della sua sapienza culinaria, che spiega con entusiasmo. Lo conoscerete come uno chef, lo saluterete come un amico. Un uomo fuori dagli schemi, che sa coniugare tradizione e sperimentazione esaltando il gusto, per regalarvi una serata che non ha eguali altrove, e di cui non saprete più fare a meno!

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

