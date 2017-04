‘La mia parte più toccante’, il nuovo singolo dei Simons colonna sonora di Optima

Dopo “Vieni Con Me (1980)”, i Simons arrivano in radio con il nuovo brano “La Mia Parte Più Toccante”.

Dedicato a tutti coloro che riescono a gestire in maniera indipendente le proprie emozioni, il ‘singolo per i single’ ha un suono con punti di riferimento ben precisi: il funk pop di Prince e Chic, insieme ai classic groove creati dalle mani di Mark Ronson e dalle melodie di Bruno Mars.

“La Mia Parte Più Toccante” è stata scritta e prodotta interamente dalla band modenese che conferma così di essere una delle più indipendenti d’Italia, ma con uno stile mainstream: atteggiamento che ha spinto Sony ATV a diventare editore dei loro brani.

Questa caratteristica permette loro di non avere limiti compositivi di genere e al tempo stesso essere in grado di esplorare stati d’animo profondi con il linguaggio universale del pop.

Per il video de “La Mia Parte Più Toccante” si sono affidati nuovamente a Francesco Lettieri (Motta, Calcutta, Giovanni Truppi, Emis Killa, TheGiornalisti) che ha voluto mostrare questa indipendenza sentimentale con una ragazza completamente a suo agio nel non aver nessun partner a fianco. Gioia, divertimento, provocazione, tutte emozioni nate per essere ‘condivise’, ma che appaiono stupende anche in solitudine. “Prima di cominciare / Tu devi sapere che / anche senza di te / riesco a gestire a mia parte più toccante”.

E non c’è nessuna richiesta di coinvolgimento più profondo, con il ritornello che è il manifesto principe dei single per scelta: “Seguimi, seguimi / oppure lasciami, lasciami / oppure scegli, rimani / ma non chiamarmi domani”.

I Simons parlano ai loro coetanei con la serena libertà di non dover per forza prendere una decisione; un mondo senza certezze necessita un aggiornamento delle emozioni, dei bisogni e dei modelli di riferimento. Non sei più obbligato a scegliere subito, ma sei fortemente consigliato a scegliere bene: per questo serve tempo e libertà.

Bio:

Giovanissimi e talentuosi, i Simons sono:

Leonardo “Leo” Cristoni (voce)

Emanuele “Bonno” Bonini (chitarra)

Jason “JD” Donato alle (tastiere)

Guglielmo “Gugo” Gibertini (basso)

Mattia “Brandon” Campana (batteria)

La storia dei Simons parte dagli scantinati con una tacita promessa: provare a raccontarsi attraverso la musica, costruendo il futuro Insieme. Leo e Gugo si conoscono sui banchi di scuola, accomunati dal desiderio di evadere la routine quotidiana per sentirsi vivi. Con Bonno, Brandon e JD la sintonia è immediata. Il gruppo, che come riferimenti ha gli One Republic, Bastille, MGMT, Coldplay, Jovanotti e Cesare Cremonini. Nel 2012 incontra il produttore artistico Marco Bertoni (Motel Connection, Bob Rifo – Bloody Betroots) che li conduce alla sperimentazione dell’elettropop. Esperimento che sfocia nel singolo d’esordio “Stanotte Sì” (2013), supportato da MTV e dai network radiofonici nazionali. L’incontro con Optima porta i Simons a mettersi in gioco non solo da un punto di vista musicale, la band infatti si cimenta con interviste, nei ruoli di reporter/Veejay o di inediti conduttori di format presenti sul web. Nasce così un rapporto di collaborazione e stima reciproca con Optima che consente ai Simons di chiudersi in studio (per circa un anno) con l’obiettivo di costruire un nuovo progetto musicale. Progetto che si apre appunto con “Vieni con me (1980)” e che continua con “La Mia Parte Più Toccante”.

#ascoltasimons #ballasimons #lamiapartepiùtoccante #LMPPT

