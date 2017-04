Ginevra presenta il suo singolo “Feel the pain”

in radio l’interessante brano della cantante umbra

Ginevra presenta “Feel the pain” il suo singolo .“Feel the pain” è senza dubbio un brano interessante che sicuramente colpirà gli ascoltatori. Incisivo e raffinato è un pezzo ben strutturato, diretto che arriva subito al cuore e lo avvolge in una calda melodia.

Per il tempo in cui ci lasciamo trasportare dalla voce di Ginevra dimentichiamo per tre minuti di essere in Italia e sogniamo di vivere una vita alternativa che nella realtà non ci appartiene. Lo scopo della musica e questo, farci viaggiare da una parte all’altra del mondo semplicemente facendo play su un brano e ascoltarlo in qualunque contesto ci troviamo ad una velocità immaginativa senza limiti. Ma c’è anche il tempo per tornare alla normalità ed essere consapevoli di aver sentito qualcosa che ci è rimasto dentro.

Ginevra si propone così con questo lavoro, cercando di sollecitare l’ascolto del pubblico e degli addetti ai lavori, con la forza e la speranza di poter lasciare un segno. Un segno che possa catturare i giusti consensi per farla continuare a crescere e ad immagazzinare l’energia necessaria per avventurarsi nel difficile sentiero che ha come punto d’arrivo la realizzazione di una passione e di un sogno.

Ginevra Piccini in arte solo Ginevra, nasce a Terni il 7 settembre 1999. Si appassiona fin da subito al genere Punk- Rock. Come chiunque ha la grande passione per la musica inizia a prendere le prime lezioni di canto Ma nelle sue vene scorre sangue Dark ed è con l’ascolto e l’interesse per i più grandi miti di questo genere che si forma e cresce.

La sua passione si fa giorno dopo giorno sempre più grande e la voglia di crescere e sempre costante tanto da affrontare sempre con più impegno il lavoro per una crescita professionale.

Collabora con il noto compositore Francesco Arpino e con la partecipazione del celebre bassista Phil Spalding ha la soddisfazione di realizzare una prima esperienza in studio registrando un album inequivocabilmente rock.

Il 2017 con la Ghiro Records si presenta al pubblico radiofonico con il singolo Feel the pain.

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcocommunication.it