CHIARA JERÌ Presenta in anteprima “Storie di Nanda” il nuovo album. Sabato 8 Aprile ore 20.00 L’Isola Ritrovata – Alessandria

Sabato 8 aprile a “L’Isola Ritrovata” di Alessandria, la cantautrice pisana ma genovese d’adozione, Chiara Jerì presenta in anteprima alcuni brani che andranno a comporre l’album che si intitolerà “Storie di Nanda” in uscita nei prossimi mesi. Con lei sul palco due musicisti eccezionali per sensibilità e precisione Marco Spiccio al pianoforte e Luca Falomi alla chitarra.

Chiara Jerì è una cantautrice “con l’anima sulle labbra”, dopo essere stata ospite di Enrico Nascimbeni del tour “Male di amare” la Jerí é insignita del premio “Un notturno per Faber” nel 2009, con il brano “Notturno dalle parole scomposte”.

Pubblica in quello stesso anno il disco “Mobile identità”, una sorta di diario emotivo in musica in cui svela le sue grandi doti di interprete, coadiuvata da un folto gruppo di collaboratori tra cui spicca Maurizio di Tollo, autore di parte dei testi e delle musiche inediti che lo compongono. Nel 2013, nella forma raffinata e minimale del duo acustico chitarra e voce, pubblica il nuovo album di inediti “Mezzanota”, col chitarrista Andrea Barsali, ristampato l’anno seguente e del quale Chiara è autrice dei testi.

Chiara Jerì sta attualmente lavorando al suo nuovo album dal titolo “Storie di Nanda” che la vede autrice dei testi e per la prima volta anche compositrice della parte musicale. In questo nuovo progetto discografico, spicca tra gli altri, la partecipazione straordinaria di Cristiano Angelini (vincitore della Targa Tenco 2011 come miglior opera prima con l’album “L’ombra della mosca”) in qualità di ospite d’onore.

L’Isola Ritrovata – Alessandria – Santa Maria di castello 8

Info: +39 3331345751 – isolaritrovata@gmail.com

Top1 Communication :: Comunicazione :: Promozione :: Ufficio stampa

e-mail: segreteria@top1communication.eu

web: www.top1communication.eu