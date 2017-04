BIM Music Network. La musica approda sul web. Intervista alla direttrice artistica Monia Angeli.

Il BIM Music Network è un contest molto particolare, cosa lo distingue da altre manifestazioni canore?

Nelle 3 milioni di visualizzazioni che gli artisti hanno! Quanti concerti, quante sponsorizzate, che ufficio stampa occorre per farsi ascoltare e vedere, per promuovere la propria voce e la propria musica fino ad arrivare a 3 milioni di visualizzazioni?

Nel contatti lavorativi arrivati indipendentemente dal punteggio raggiunto. Infatti ogni artista avrà una pagina web a sè dedicata sul portale www.bimmusic.it con foto, bio musicale, contatti, sito web e link e tutto quello che per l’artista sarà utile inserire. La pagina dell’artista sul portale rimarrà anche dopo il contest, quindi il Bim Music continuerà ad essere anche negli anni successivi una splendida finestra di visibilità! Vogliamo ricordare alcuni degli artisti passati dal Bim Music e ancora sul portale: Lo Strego attualmente ad AMICI, Giorgia Verona in RAI a Standing Ovation, le Testharde arrivate su MTV.

Diversamente da altri contest, nel caso l’artista non passasse le selezioni live, sarebbe sempre in gara attraverso il portale, perché per noi il pubblico del web è importante! Come se ci fossero due strade parallele, giuria e popolo del web, entrambe decretano chi accederà ai campus, che sarà comunque uno su 3 o uno su 4.

Il Bim Music continua a seguirti. Il mondo Bim Music non solo offre premi di grande valore: dai videoclip musicali, al CET di Mogol, alle Borse di Studio, all’accesso ad altre importanti realtà musicali ai 3 milioni di visualizzazioni. Ma oltre a questo il Bim Music ti segue nel tuo percorso, la vincitrice della categoria inediti del 2016 Sara Iuliano aprirà i concerti di Dodi battaglia e Katia Ricciarelli, il videoclip del suo inedito il Bim Music non solo lo ha prodotto, ma lo sta promuovendo a livello nazionale. Così come la vincitrice della categoria editi: Rachele Romani approdata al CET di Mogol, invito tutti a seguire il suo percorso e le sue avventure sulla pag Fb del Bim Music Network. Per non parlare delle opportunità offerte a chi non ha vinto.

Vogliamo parlare del campus formativo fatto nella più bella settimana estiva in riva al mare?

Nella serietà e trasparenza garantiti dalla produzione Bim Imprese-Confcommercio Bellaria Igea Marina e dal Comune di Bellaria Igea Marina.

Perché oggi è così importante il web nel mondo musicale?

La rete offre la possibilità di farsi conoscere da un pubblico vastissimo! Un pubblico che prima veniva costruito col contatto, girando, facendo concerti. La rete offre la possibilità di farsi conoscere ed ascoltare più velocemente. Ma questo non è solo un bene, perché la velocità può essere sinonimo di poca attenzione e un pubblico vasto non necessariamente significa persone che vogliano ascoltarti. La rete e la visibilità vanno quindi gestite bene, occorrono portali, come quello del Bim Music Network (www.bimmusic.it) , che rimanendo su numeri eccezionali possano selezionare questo pubblico, facendo ascoltare gli artisti a gente del settore, creando concrete occasioni e soprattutto non trascurando il live! Infatti il Bim Music procede su entrambe le strade: selezioni live e percorso sul portale. Diversamente da altri contest, nel caso l’artista non passasse le selezioni live, sarebbe sempre in gara attraverso il portale, perché per noi il pubblico del web è importante!

Il BIM offre anche la possibilità ai giovani di avere una formazione attraverso i ‘campus’. Vuoi spiegarci in cosa consiste questa esperienza?

Spesso parliamo di #MondoBimMusic proprio perché non solo c’è il web contest con premi importanti, non solo la pagina web da 3 milioni di visualizzazioni, ma seguiamo i ragazzi vincitori e non anche in seguito dando loro opportunità e occasioni e crediamo profondamente nella crescita professionale e nella formazione.

Tutti i partecipanti al Bim Music infatti non solo passeranno un intero pomeriggio formativo con Mogol, ma soprattutto potranno partecipare al Campus della Bim Music Academy che di solito rimane un ricordo indelebile nel cuore degli artisti, perché per una settimana vivono di musica, di insegnanti di fama nazionale ed internazionale, di scambi, di contatti, di mare, sole e condivisione musicale. Coniugano momenti di formazione a momenti in cui stabilire contatti, confrontarsi e condividere emozioni.

Il Campus Bim Music Academy è una full immersion nel mondo della musica, della voce, dei generi musicali, ma anche della discografia, della produzione. Vi accedono i 40 artisti idonei del live e del web che all’interno del campus fra l’altro affronteranno le semifinali nazionali, ma potranno parteciparvi anche gli esterni (ovviamente non gratuitamente e non potendo partecipare alle semifinali).

Il Campus si tiene dal 27 giugno a domenica 2 luglio, quindi la più bella settimana dell’estate in riviera! Sarà a Bellaria Igea Marina, in una settimana piena si eventi in occasione dell’arrivo della notte rosa, sul mare! Per questo verrà lasciata una mattina ed un pomeriggio libero per godersi le spiagge e la vita della città. Alla fine del Campus verrà rilasciato l’attestato di partecipazione che avrà valore indipendentemente dal contest.

I docenti del campus sono esperti del proprio settore a livello nazionale ed internazionale. Le svelo il primo nome: dott. Franco Fussi, anche quest’anno a Sanremo per curare le corde vocali dei cantanti, Responsabile scientifico del corso di Alta Formazione in Vocologia Artistica dell’Università di Bologna. Consulente foniatra del Teatro Comunale di Bologna, delle Accademie d’Arte Lirica di Osimo, Martina Franca e dell’Accademia Rossiniana di Pesaro, della Scuola dell’Opera Italiana del Comunale di Bologna. Insomma è il foniatra di tanti VIP, da Laura Pausini che spesso e volentieri lo ha citato a Zucchero, Bocelli e tanti altri, ma soprattutto è un docente straordinario che con semplicità sa dare indicazioni pratiche per la buona cura della propria voce.

Gli artisti ritenuti idonei accederanno al campus formativo gratuitamente e la loro spesa sarà solo l’alloggio , non è stato facile in una settimana estiva in riviera riuscire ad ottenere delle convezioni per gli artisti, ma grazie alla produzione del Bim Music, Bim Imprese –Confcommercio Bellaria Igea Marina, ci siamo riusciti!

Cosa consiglieresti ad un giovane alle prime armi che si iscrive al BIM?

Di crederci. Di cogliere l’occasione. Di prendere questo treno. Di viversi la popolarità che la pagina web del Bim Music gli darà come una occasione per farsi conoscere. Di ascoltare i consigli che verranno dati da Mogol e di viversi appieno il campus formativo. Di esibirsi con passione e semplicità, mostrando la propria anima, perché alla fine è quella che arriva!

Quali sono i consigli che il presidente di giuria, il maestro Mogol, dà più spesso ai ragazzi che arrivano in finale?

Di essere veri, sinceri e non costruiti. Non ha pregiudizi sui generi musicali nè sulle esibizioni… ma cerca il talento in tutte le sue sfaccettature. Dal primo anno in cui Mogol è stato al Bim Music ha lasciato nei ragazzi qualcosa in più. Mogol ha voluto conoscere gli artisti, il loro percorso, ha risposto alle loro domande, ad ogni esibizione corrispondeva un commento volto alla crescita dell’artista. La cosa che più ci ha colpito di lui è la dedizione, l’amore puro verso la musica; lui che ha fatto la storia della musica italiana lo abbiamo visto attento, lo abbiamo visto emozionarsi ascoltando i ragazzi, lo abbiamo visto col desiderio di dare consigli, di mettere il suo straordinario talento e la sua straordinaria storia al servizio degli artisti emergenti. La domanda che gli ho sentito rivolgere più volte è: come scrive le sue canzoni e da dove arrivano e lui rivolgendosi soprattutto ai cantautori afferma sempre che per scrivere canzoni non bisogna aspettare che la canzone arrivi da sola.. ma mettersi al lavoro ogni giorno, ogni mattina con dedizione. Se vogliamo che la musica per noi diventi una lavoro, dobbiamo comportarci come se lo fosse! Quindi professionalità, dedizione, serietà, amore.