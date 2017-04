BIM MUSIC NETWORK A raccolta cantanti e autori a Roma, Napoli, Rimini, Forte dei Marmi, Ravenna

Roma, Napoli, Rimini, Forte dei Marmi, Ravenna: sono queste le città dove per la prima volta nel 2017 arriverà il Bim Music Network, prodotto da Bim Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina, per supportare la musica emergente italiana.

Nel solo 2016, il BIM Music Network, primo web-contest italiano ha avuto oltre 3 milioni di click online sui suoi artisti, dando visibilità alla musica emergente anche su quello che a oggi è il mezzo più usato nel mondo per l’ascolto e “la scoperta” musicale: il web.

Proprio dal BIM Music Network, infatti, sono stati intercettati – tra gli altri – Lo Strego (oggi al serale di Amici), le TestHarde (oggi gruppo di punta di MTV e al MEI), Giorgia Verona in Rai per Standing Ovation e Sara Iuliano, scelta da Mogol per aprire i concerti di Dodi Battaglia e Catia Ricciarelli e Rachele Romani, scelta sempre da MOGOL per il CET.

In un inedito incontro tra rete, radio e contesto musicale, infatti, è proprio Mogol, il più noto autore italiano, a selezionare gli artisti durante la serata live finale, offrendo a tutti i finalisti un incontro diretto con lui, nella bella cornice di Bellaria Igea Marina.

Ma prima della finale, ecco le prossime tappe del BIM Music Network, in cui gli artisti potranno esibirsi per contendersi la finale:

– 30 marzo 2017 Rimini

– 2 aprile 2017 Cremona

– 22 aprile 2017 Napoli

– 23 aprile 2017 Napoli

– 24 aprile 2017 Roma

– 25 aprile 2017 Forte dei Marmi

– 26 aprile 2017 Ravenna

– 30 aprile 2017 Lecce

A dare vita al BIM Music Network sono BIM Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e Fondazione Verdeblu: una sorta di “cordata” tra aziende, istituzioni e artisti per dare visibilità alle giovanissime leve italiane della canzone (con categoria editi e inediti), con una giuria presieduta da MOGOL, in compagnia di “giganti” della musica del calibro di Dodi Battaglia e Silvia Mezzanotte.

Perché un Web-Contest? Parallelamente alle date live, in cui ogni artista può presentare il suo progetto, BIM Music Network vive sul portale www.bimmusic.it dove ogni artista – con il supporto delle aziende coinvolte – ha una pagina dedicata con video e musica, punto di riferimento per gli addetti ai lavori, come dimostrato lo scorso anno, quando diversi artisti sono stati notati da grandi produzioni e portati all’attenzione di media e operatori del settore. Tutto… aspettando la finale del 19 luglio presieduta da MOGOL, con Dodi Battaglia dei Pooh e grandi ospiti.

Per info: www.bimmusic.it – info@bimmusic.it