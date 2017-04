Aldo Zunino con “Piemonte Jazz Messengers” live @ Alessandria per la rassegna Red Note – 13 aprile 2017 h20

Giovedì 13 aprile alle ore 20.00 nella Sala Belle Epoque dell’Hotel Alli Due Buoi Rossi di Alessandria, Aldo Zunino sarà tra i protagonisti della serata conclusiva della rassegna Red Note con il “Piemonte Jazz Messengers” gruppo che vede oltre allo stesso Zunino al contrabbasso, Fulvio Albano e Diego Borotti al sax, Fabio Gorlier al piano e Gianni Diaferia alla batteria.

Aldo Zunino è una delle colonne portanti del jazz italiano, un contrabbassista stimato e acclamato in patria come all’estero con una carriera ultra trentennale. Musicista completo, dal fraseggio impeccabile, Zunino è da sempre distinguibile per il timbro meraviglioso del suo strumento, che ama suonare dovunque senza alcuna amplificazione. Le sue collaborazioni sono molteplici e blasonate: Benny Golson, Art Farmer, Jimmy Cobb, Tommy Flanagan, Joe Chambers, Gary Bartz, Harry Sweets Edison, Calrk Tery, Ben Rilley, Kenny Burrel, Lester Bowie, Cedar Walton, Tony Scott, Nat Adderley, Ed Cherry, solo per citarne alcune.

La rassegna Red Note è frutto della collaborazione tra il Ristorante i Due Buoi, l’hotel Alli Due Buoi Rossi e Alessandria Jazz Club.

