Al Teatro Lo Spazio torna ‘Lo Show’, un nuovo appuntamento con La Siti

Già al fianco di Marco Presta e Max Paiella, e per sei puntate su Rai Due per “Stiamo tutti bene”, Marianna Valentino sarà la protagonista del terzo appuntamento al Teatro Lo Spazio di Roma il 7 maggio con Lo Show: lo sgangherato e irresistibile format teatrale ideato da Giorgia Mazzucato e Maria Beatrice Alonzi per La Siti.

Dopo due date sold out con l’ospite internazionale Yann Van Den Branden (direttore artistico della Quicksilver Productions ad Anversa, e vincitore del torneo mondiale di Theatresports nel 2006) sarà questa volta un’attrice e improvvisatrice italiana, molto attiva all’estero, a tenere la pista di un progetto teatrale che al Teatro Lo Spazio di Roma finora ha coinvolto centinaia di spettatori, chiamati ad affrontare la scena in un gioco tutto da vivere in prima persona.

Finti domatori, improbabili attrazioni, stupidi acrobati, funamboli zoppi e tutte le più assurde figure del circo, pronti a sfidarsi a colpi di numeri di Improvvisazione teatrale: questo è, infatti, Lo Show.

Comicità e salti mortali, per lo spettacolo “più brillante che ci sia”, accompagnato dalle musiche del dj e producer Dario Giuffrida (Donatella Rettore, Bob Sinclair, Raffaella Carrà, etc.).

Sul palco, con l’istrionica Marianna Valentino, la squadra di attori de La SITI, capitanata da Giorgia Mazzuccato (allieva, fra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame, Marco Baliani, vincitrice del Roma Fringe Festival e Miglior Spettacolo al Teatro L’Avogaria di Paolo Poli) e Maria Beatrice Alonzi, definita dall’Agenzia Stampa Internazionale AFP “the italian digital artist” e che negli ultimi mesi ha avuto oltre 4.000.000 di views attraverso i suoi progetti e mockumentari social.

“LO SHOW”

Regia di Giorgia Mazzucato

Con

Marco Allegretti, Maria Beatrice Alonzi, Paolo Berini, Simone Congedo, Sara Fraietta, Silvana Lagrotta, Pasquale Guerrera, Cristiano Marazzi, Francesca Mareggiato, Giorgia Mazzucato, Nancy Mazzella, Vincenzo Pesce, Andrea Vannini, Viviana Valastro, Mauro Vottari

7 maggio 2017 – Ore 21.00, Biglietto 10 euro. Per info: www.lasiti.it