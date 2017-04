Al Quirinetta arriva il Sziget Release Party. Una festa live con i protagonisti italiani allo Sziget

Dopo “l’assaggio” di Coachella e Primavera Sound dello scorso anno, il Quirinetta continua ad anticipare e stuzzicare le orecchie con anteprime dei grandi festival internazionali: lo fa il 13 maggio con il Sziget Release Party, una festa imperdibile all’insegna della musica live… targata Sziget.

Il Sziget è il festival più grande d’Europa, ogni anno attira oltre 500.000 ragazzi da tutto il mondo grazie alla sua incredibile atmosfera di festa.

Sziget Italia e Alternativa Events hanno deciso di portare al Quirinetta di Roma un pezzo di quell’atmosfera per una serata di puro divertimento all’insegna della musica, per una festa a 360° tra live e djset.

Sul palco due delle band già annunciate che rappresenteranno l’Italia nella kermesse ungherese: i Moseek, con il loro elettropop trascinante, e i BMC, per esteso Big Mountain County, paladini dello psych rock più coinvolgente.

Ad aprire la serata il set acustico di Orson, songwriter pugliese, mentre a fine concerti si balla con Radio Rock.

Una festa irrinunciabile, nel cuore della capitale, in una location fantastica, con tanta musica live e una dose di divertimento inquantificabile.

I Moseek sono Elisa, Davide e Fabio, tre musicisti ma soprattutto una famiglia. Attivi dal 2010, vantano un LP Yes Week-End (Don’tWorry, Edel), e una lunga gavetta live in Italia e oltre confine, numerosi premi e riconoscimenti.

Rivelazione di X-Factor 9, la band ha pubblicato a dicembre 2015 l’EP “Moseek” (Sony) e a luglio 2016 l’album “Gold People” che contiene 9 tracce più due remix tra cui quello di “Elliott”, remixato da Benny Benassi dj e producer di fama mondiale.

È sul palco, durante i concerti che la band esprime il meglio di sé: le esibizioni dal vivo dei Moseek sono travolgenti ed uniche. Grazie al dialogo con il pubblico e all’impatto scenico ad ogni live conquistano sempre più fan.

I Big Mountain County suonano psych rock sporco e selvaggio. La band si forma a Roma nel 2012 da una costola dei The Boilers, giovane garage band già capace di costruire un ampio seguito nel circuito underground. In Luglio registrano alcune tracce che fanno emergere chiaramente il sound della band: a metà strada tra il rock’n roll ed il punk, senza tralasciare una certa vena melodica e l’amore per la forma canzone. Dopo essersi esibiti in diverse località italiane, al gruppo si unisce il bassista Wolfman Bob, già membro dei The Ultra Twist e del Trio Banana.

Con ”Breaking Sound” (2015) il sound dei BMC devia verso atmosfere più psichedeliche ed ipnotiche, senza tuttavia perdere energia. Alla release del disco segue il “Breaking Sound European Tour 2015” che in Giugno porta i BMC in Italia, Svizzera, Francia e Lussemburgo. Nel Novembre 2016 pubblicano uno split in 12 pollici con i “Lame”, blues noise band di Torino, per Annibale Records, corredato da un nuovo videoclip per il singolo “Fun Fun Boogie”.

Non-electric songwriter, Orson suona e canta canzoni semplici per voce e chitarra. Afflitto da una grave fascinazione per la provincia, la percorre per raccontarne le storie. In attesa di pubblicare il suo primo disco con More Letters Records, suona tra i salotti e le verande di case del vecchio continente.

Il 13 maggio dalle ore 22.00. Biglietti 10 euro.

Prevendite: booking.viteculture.com.

Info: 06 6992 5616