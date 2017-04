Achille Lauro torna a Roma, al Piper l’atteso concerto tra rap e urban pop

Prosegue il Ragazzi Madre Tour di Achille Lauro, che porterà al Piper di Roma il suo show tra rap e urban pop con tanti ospiti e sorprese. Il tour che prende il nome dall’ultimo cd Ragazzi Madre, pubblicato lo scorso novembre con il suo nuovo collettivo No Face, sancisce la maturazione artistica e il consolidamento del suo stile. Ragazzi Madre rappresenta per l’artista un significato profondo, un concetto che rimanda alla sua storia personale, al di là del mero significato provocatorio della copertina. Lauro De Marinis, questo il vero nome di Achille Lauro che è originario del quartiere Val Melaina, sta portando nelle città italiane i brani del nuovo album assieme al suo produttore Boss Doms e a Dj Pitch8 (cofondatore di No Face). Da Maharaja a Coca Cola Light, da Ulalala a Teatro & Cinema, proponendo anche qualche brano dai precedenti lavori Achille Idol immortale del 2014 e Dio c’è del 2015. Ragazzi Madre è un disco che consegna al passato i cliché del rap italiano e racconta la vita attraverso gli occhi di uno dei giovani artisti più originali e chiacchierati del panorama nazionale. Ragazzi Madre racconta i quartieri e le strade di Achille Lauro senza filtro in cui riesce a catturare la realtà della periferia con lucidità disarmante, senza mettere accenti drammatici e senza enfatizzare gli aspetti più spettacolari o pittoreschi. Ragazzi Madre più che di vita di strada parla della solitudine come motore per l’arte, nella sua urgenza e nella sua ricerca del dettaglio. La sua scrittura innovativa e la sua immagine eccentrica hanno acceso su di lui numerosi riflettori, che l’hanno portato alla ribalta anche oltre la scena hip hop. Un look trasgressivo che strizza l’occhio alla moda, sonorità innovative e argomenti raccontati tra serietà e grottesco, rendono Achille un fuoriclasse del panorama musicale nazionale.

Venerdì 14 aprile

ore 21

Piper Club Roma

Via Tagliamento,9 – Roma

Ingresso Euro 18 (15 + dp in prevendita; 25 + dp balconata; 50 + dp vip pack)

Infoline 068555398