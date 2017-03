“Vivi” è il debutto radiofonico di Melissa La Giglia

L’inedito della cantante bolognese in radio

Si presenta al popolo radiofonico italiano Melissa La Giglia con il singolo dal titolo “Vivi”.

Il brano presenta inequivocabili sfaccettature pop/rock create dal suono di chitarre incisive e molto presenti oltre che dalla voce “graffiante” della protagonista. Un messaggio che arriva direttamente all’ascoltatore e che rimane in memoria. Dinamicità e un buon arrangiamento completano l’ottima fattura del pezzo .

Melissa frequenta la scuola Music Studio di Bologna dai tredici ai diciotto anni partecipando anche a diverse manifestazioni, concerti e concorsi ed è nello stesso periodo che nasce la sua passione per la chitarra. Scrive la sua prima canzone dal titolo “You” a quindici anni dove il pop/rock è già molto evidente. Dopo qualche anno “You” entra a far parte del suo primo Demo Pop che contiene anche tre cover . ma Melissa non si limita solo al pop, anche un coro di musica lirica , l’Arcanto di Bologna, diventa un suo banco di esperienza e con questa organizzazione partecipa ad un tour che toccherà diverse date in Calabria .

Le lezioni di chitarra continuano con costanza e con esse anche il miglioramento dell’approccio allo strumento tanto da sentirsi finalmente pronta, a comporci le sue canzoni.

Ma è il 2012 l’anno della svolta. Decide di intraprendere la carriera da solista e poter finalmente suonare e cantare i brani scritti e tenuti nel cassetto, compresi quelli realizzati in lingua inglese.

Perfeziona lo studio della chitarra iscrivendosi all’accademia Art Music di Bologna ampliando anche le conoscenze sullo studio teorico ed armonico della musica .

Nel 2016 arriva il primo contratto discografico con la Ghiro Records, etichetta molto attenta alle nuove e giovani proposte. Dal frutto di questa collaborazione nasce “Vivi”, il singolo in promozione di cui è stato realizzato anche un interessante videoclip .

Un primo test importante per valutare il futuro di Melissa La Giglia.

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcocommunication.it