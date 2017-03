Valeria Ventura ed i suoi “Sospiri Liberi”

In promozione radiofonica e sul web il singolo della cantante padovana

Un bel brano scorrevole ed incisivo questo è “Sospiri Liberi” il singolo che l’artista di Padova presenta all’attenzione degli ascoltatori delle radio e degli addetti ai lavori. Una nuova proposta di un artista emergente che dimostra già tanta personalità e professionalità. Grinta e voce le sue principali caratteristiche.

Valeria Ventura nasce a Padova il 30 Gennaio del 1996.

Fin da piccola prova una forte attrazione per il mondo musicale e all’età di dieci anni inizia a studiare canto da autodidatta, pubblicando video amatoriali su Youtube.

Compiuti gli undici anni inizia il contatto con il pianoforte assistita dalla maestra Francesca Venzo, con la quale studierà lo strumento per i seguenti cinque anni, senza mai perdere la sua dedizione per il canto.

All’età di quindici anni, infatti, ne intraprende il cammino vero e proprio, studiando dapprima alla scuola di musica “Sweet Basil”, poi con il maestro Marco Giordano, infine e tutt’ora con la maestra e nota cantante Chiara Luppi.

Nel frattempo, nella scuola che frequenta (Liceo Artistico A. Modigliani di Padova) segue un corso teatrale, entrando in una compagnia con la quale parteciperà a rassegne teatrali e spettacoli.

Nel corso di questi ultimi cinque anni, Valeria partecipa a vari concorsi canori, tra cui ricordiamo lo “Zuccone d’Oro”, concorso basato sul live show e nel quale arriva finalista; “X-Fuck” (o “Cantagù”), concorso telefonico indetto da Radio Deejay con Guglielmo Scilla – Alias Willwoosh – (nel quale si classifica prima) vincendo la possibilità di andare in radio nel Settembre dell’anno successivo e cantare la sigla del programma e “Tour Music Fest”, attraverso il quale frequenterà uno stage di tre giorni presso la “Tenuta dei Ciclamini” sede del CET, con intense ore di studio musicale, compositivo e molto altro, assieme a nomi importanti quali Francesco Gazzè e Simone Empler.

Nel 2013 entra a far parte del noto coro gospel “Summertime Choir” con il quale ancora oggi è impegnata partecipando a concerti e serate.

Nel 2015 Valeria intraprende anche l’arte della danza iscrivendosi ad un corso nella disciplina HipHop.

Nel 2016 firma il suo primo contratto discografico con la Ghiro Records e da qui le su prime esperienze ufficiali nel mondo della discografia italiana .

“Sospiri Liberi” è il lancio radiofonico che affronta per la prima volta il complesso mondo mediatico della musica italiana.

