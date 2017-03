Tutti a ballare con Mael

“Balla con Me”, in radio il nuovo singolo della cantautrice padovana

Mael, Elisa Meneghello, ha voluto vestirsi con un nome d’arte che unisce la dolcezza e l’armonia delle lettere del suo nome per esprimere al meglio il forte legame con la sua passione.

Nasce e cresce a Padova raccogliendo da essa lo spirito artistico e le prestigiose possibilità formative nel campo musicale.

Già dalla tenera età di dodici anni scopre in se stessa l’eccellente predisposizione canora, trovando riscontro nel piacere del pubblico che ha la possibilità di ascoltarla.

Una passiona longeva e radicata nel suo animo le consente di portare alla giusta maturazione la sua voce tanto raffinata quanto poderosa.

Ancora teenager, partecipa alla tappa padovana del “Deborah Casting” per la ricerca di nuove proposte nel settore musicale, guadagnandosi con merito l’ingresso nei sei posti messi a disposizione dal talent; è da qui che inizia a prendere forma il sogno di fare del suo talento qualcosa di importante. Affianca agli studi personali l’ausilio delle competenze di professionisti che la introducono dapprima nel mondo jazz e successivamente verso il canto moderno. Partecipa a numerosi concorsi e master riconosciuti a livello nazionale che le danno la possibilità di lavorare accanto a nomi prestigiosi nel campo musicale e che le consentono di ampliare i suoi orizzonti creativi e di unire la dote innata per il canto alla competenza nella trasposizione letteraria e musicale, rendendola a tutti gli effetti un’interprete, una cantante ed un’autrice completa.

Nel presente la sua carriera si sviluppa su due fronti; il frequente contatto con il pubblico a mezzo di concerti realizzati in collaborazione con musicisti di differente provenienza stilistica le consentono di accrescere l’innata predisposizione alla comunicazione e all’intrattenimento. Contestualmente, l’introspezione unita alla tecnica musicale acquisita la spingono a canalizzare l’impegno verso la composizione di opere proprie.

Ne deriva l’esigenza di affiancarsi di validi collaboratori e dall’incontro con David Marchetti nasce il contratto discografico con la Ghiro Records.

Nella primavera del 2016 sboccia un’importante collaborazione con l’autore Klaus Docupil; viene prodotto il brano in lingua inglese “Fairytale” coronato con la straordinaria interpretazione di Mael. La canzone e il video musicale realizzato per l’occasione riscontrano numerosi successi in molti canali musicali e radiofonici.

“Balla con me” è l’ultimo singolo in promozione di cui Mael è autrice oltre che interprete.

