Mi amerai è il singolo di KlaudiJa Ever

In radio il singolo d’esordio della cantate italo lituana

Klaudija Kirkilaite in arte KlaudiJa Ever nasce in Lituania nel 2000, risiede in Italia ma spesso, per diversi mesi all’anno, vive per studio a Miami Beach.

Oltre agli studi linguistici e agli studi classici, KlaudiJa si dedica alla musica e al canto, frequentando corsi e partecipando a concorsi. Ma l’arte è una passione a 360 gradi, infatti tra le sue esperienze figurano anche recitazione, (da ricordare il suo ruolo di Desdemona nell’Otello di Shakespeare in teatro a Ferrara nel 2016), la poesia, (scrive in inglese ed italiano), il disegno e la pittura.

Inizia a cantare già dall’età di quattro anni e la sua passione cresce sempre di più fino ad investire gran parte del suo tempo per diventare una cantante professionista. La sua grande personalità, il suo forte impegno per lo studio e la sua versatilità la portano a questa prima esperienza discografica . Il singolo dal titolo “Mi Amerai” viene presentato alle radio per il popolo degli ascoltatori e per tutti gli addetti ai lavori. Un test per continuare con forza e professionalità e confermare il cammino intrapreso.

Il brano è fresco e gli arrangiamenti virano verso il pop dove trova spazio un ritornello incisivo e contagioso. La voce di KlaudiJa non è da meno, al centro tra rassicurazioni e atmosfere non abbandona mai la trama del pezzo .

Sicuramente un inizio soddisfacente che porterà la giovane cantante ad ampliare le sue possibilità canore ed interpretative.

Press, radio, Tv Agency

DCOD Communication By GB Play

promoradio@dcodcommunication.it

promostampa@dcocommunication.it