Maria Beatrice Alonzi Live all’Hard Rock Cafè ed in diretta su Facebook in un evento speciale

Una mezzora in compagnia di un ospite all’Hard Rock Cafe Roma. Parte il Maria Beatrice Live, la diretta Facebook di Maria Beatrice Alonzi dal gazebo del Cafe di via Veneto. Attualità, musica, spettacolo, food e tanto altro ancora tra gli argomenti che Bea affronterà alla sua maniera con l’ospite di turno in un format che abbina il talento dell’eclettica conduttrice/attrice e la rockeggiante routine del ristorante museo di Roma.

La diretta potrà essere seguita su www.facebook.com/lodicebea tra le 11 e le 11.30 e si ripeterà ogni quindici giorni. Un ospite diverso per ogni puntata, sarà l’occasione per poter interagire con i fans di Hard Rock e con i fans dell’ospite presente.

In ogni puntata verrà dedicato un momento alle memorabilia esposte al Cafe. Non solo musica e moda, si parlerà anche di buon cibo e di ottimi cocktail disponibili all’Hard Rock infine sarà l’occasione per ricordare i tanti eventi e le iniziative del Cafe. Oltre a Bea e all’ospite sarà sempre presente Giulio Viola* che accompagnerà la chiacchierata con le note della sua chitarra. Ospite della prima puntata la bellissima modella curvy Elisa D’Ospina**.

Maria Beatrice Alonzi definita “la digital artist italiana” dall’agenzia di stampa internazionale AFP è regista, attrice, conduttrice, ideatrice e curatrice della campagna internazionale ‘Se l’amore fa male, ora sai dove scendere’ contro la violenza domestica che ha fatto il giro del mondo. Il suo ultimo mockumentary ha raggiunto il milione di visualizzazioni complessive, scatenando una riflessione sul sessismo intragenere.

Ha fondato “La SITI – scuola internazionale di teatro all’improvviso” insieme a Giorgia Mazzucato con la quale ha realizzato per Sky e Repubblica.it anche la web serie di successo Sesso&Calcio.

Dai primi giorni di vita di Periscope e Facebook LIVE, è stata riconosciuta in tutto il mondo per aver ideato i primi veri e propri format in diretta social. Veri e propri programmi televisivi, in mobilità, come “Improv Live Show” e “L’Ospite di Bea” con Rocco Papaleo, sempre in diretta dai canali social.

È cantautrice di Millionaire Blonde famosa per essere “La Dj più piccola del Mondo”, produce ed è responsabile di fenomeni web come “Estetista Cinica”, “Giulia sotto la Metro” e la vediamo in teatro con la rassegna “Il teatro come non l’avete mai visto” della SITI.

*Giulio Viola, classe 87, musicista, chitarrista e compositore, viene presto notato da Fiorello che lo inserisce nelle prime stagioni di Edicola Fiore; suona dal vivo per e con molti artisti, anche componendo all’Improvviso con la B.L.U.E. Band, sul palco con il primo musical completamente improvvisato italiano, collezionando sold-out in tournée in tutta Italia.

**Elisa D’Ospina è una delle top model più richieste a livello internazionale nel settore delle taglie morbide. Partecipa regolarmente come opinionista a numerose trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Laureata in Scienze della comunicazione con specializzazione in Psicologia, fa combaciare la sua passione per le passerelle con l’impegno nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare. Da tempo denuncia con forza il proliferare sul web di siti e blog pro anoressia e pro bulimia. Nel 2009 è stata nominata dal Ministero della Salute testimonial per “La tre giorni della salute”. In veste di curvy coach ha condotto programmi sulle reti Rai, Sky e Mediaset e presentato eventi e manifestazioni. Ha collaborato come web editor per Ilfattoquotidiano.it, Yahoo.com, Vogue.it, Panorama.it. Tra le sue passioni la anche scrittura:http://www.giunti.it/libri/saggistica/la-mia-vita-tutta-a-curve/.