L’omaggio a “Roma” di Mister Pipoli

“Roma ”è il titolo del particolare singolo del cantautore pugliese, in radio e sui principali digital store

Mister Pipoli presenta, al popolo radiofonico italiano, il suo singolo estratto dall’album “Nuova identità. “Roma”, testo di Joe Pompilio e musica di Giuseppe Pipoli, è un brano che vuole essere un omaggio alla città eterna e nello stesso tempo, un messaggio agli italiani affinchè sappiano rivendicare sempre e orgogliosamente le proprie origini. Il testo utilizza oltre alla lingua italiana , l’inglese e il latino proprio a significare l’universalità cosmopolita della Città di Roma. Mister Pipoli propone con coraggio questo brano in un momento storico in cui si ha veramente bisogno di riconoscersi in un unico popolo fedele alle proprie origini e alle proprie identità culturali. La musica e la canzone sono un veicolo essenziale per comunicare e Mister Pipoli ci riesce benissimo con questa “ballad pop” , un concentrato essenziale e molto efficace alla trasmissione del messaggio .

Giuseppe Pipoli , in arte Mister Pipoli è un cantautore Pop-Rock. Nel 2011 partecipa alle selezioni di X Factor (Simona Ventura, Elio, Morgan, Arisa). Nel 2014 presenta il “Confusionario caotico”, un disco autoprodotto. Nel 2017 pubblica, con la Nuova Santelli, il disco “Nuova identità” da cui è estratto il singolo ed il videoclip “Roma”. Nello stesso anno parte anche un progetto live per il lancio del nuovo disco toccando le città di Bari, Trani, Monopoli, Roma e Milano.

