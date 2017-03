Karkadan pubblica Wendy, il cloudrap Made in Italy sui beat di Not For Us

Karkadan, è un rapper tunisino, dal passato complesso, che esce dagli schemi classici dell’immaginario comune: ad un’apparenza mordace e inquieta si amalgama la passione per arte e letteratura.

L’Artista, il cui nome significa “rinoceronte”, si appassiona al rap sin dall’adolescenza. È questa passione che lo conduce a formare una crew, a trasferirsi a Milano e a collaborare con importanti realtà reggae.

Il 2009 è l’anno della consacrazione e dell’ingresso di Karkadan nella Dogo Gang. La sua musica viene apprezzata anche all’estero tanto da attirare l’interesse di Muhammad Ali con cui Karkadan condivide il credo religioso e le passioni per musica e pugilato. Dall’amicizia tra i due, nasce il singolo Ali Bom.

Nei suoi testi racconta lo scontro-incontro tra culture, i pregiudizi e la sua distanza dallo stereotipo arabo. E lo fa nel suo stile, sempre diretto e dissacrante.

Con “Wendy”, il nuovo singolo prodotto da Not For Us, Karkadan, ribadisce i tratti distintivi del suo percorso, ma presentandoli sotto una veste totalmente nuova che va a definire il nuovo immaginario dell’artista.

Con questo pezzo, grazie alla produzione di Not For Us, Karkadan ha sperimentato il versante del cloudrap con più influenze sonore chillwave ed è venuto fuori un brano che rappresenta vari stati d’animo. Il video di Marco Proserpio è proprio una trasposizione di tutto questo in immagini che racconta due atmosfere in contrasto tra di loro: quella

iniziale, più onirica ed eterea, che va in conflitto con quella del ritornello, decisamente più di impatto, in qualche modo drastica.

Il singolo Wendy sarà disponibile da venerdì 24 marzo su tutte le piattaforme stream e digital store.