Il BIM Music Network in una nuova data di selezioni a Rimini

Nel 2017 per la prima volta a Rimini arriverà il BIM Music Network, per cercare i nuovi talenti della zona e selezionare i migliori per la finale nazionale con MOGOL.

La selezione, aperta a tutti, si svolgerà alle ore 21 del 30 marzo presso il Kiosko il Vincanto di Villa Verucchio (RN), con ospite e conduttore Fabio Caldari, storico volto della trasmissione Strafactor su Icaro Tv e la giuria di qualità presieduta da Monia Angeli, direttore artistico del contest, cantante jazz&Swing, diplomata in canto, protagonista di Umbria Jazz 2016, che vanta collaborazioni con nomi della scena nazionale ed internazionale come Tony Renis, Paul Young, Fabrizio Bosso, Paolo Villaggio, Franco Califano e che si occupa di produzione e distribuzione musicale con la società Luna di miele Produzioni.

E’ la cooperativa Casa delle Emozioni di Torre Pedrera (RN) di Ilaria Pizzini e Silvia Branducci la referente per la Romagna delle selezioni del Bim Music Network contest prodotto da Bim imprese- Confcommercio Bellaria Igea Marina.

MOGOL, Dodi Battaglia (Pooh), Silvia Mezzanotte (Matia Bazar), Loris Ceroni, vincitore del Latin Grammy, Max Tagliata, fisarmonicista di Biagio Antonacci, Paolo Cevoli, Gene Gnocchi, Gianluca Impastato…che si uniscono a 3 milioni di click, per tot brani: sono questi i nomi e i numeri che hanno fatto del BIM Music Network la grande vetrina per musica emergente del web, la prima in Italia in cui le aziende scelgono di dare voce ai nuovi talenti e che per il 2017 decide di darsi più che mai “corpo” organizzando date live di ascolto e selezione in molte località italiane, tra web, discografia e… live.

Fare di necessità virtù: se tra i grandi ostacoli della scena musicale italiana il web sembra additato come uno dei maggiori mali, come sfruttare la rete non perdendosi nell’offerta, bensì valorizzando le proposte?

Questo è l’interrogativo che si sono posti alcuni addetti ai lavori, che hanno deciso di creare BIM Music Network, che con i suoi 3 milioni di click, oggi è il più “numeroso” festival italiano che fa incontrare la rete con il mercato musicale.

Produttori dell’iniziativa sono BIM Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e Fondazione Verdeblu: una sorta di “cordata” tra aziende, istituzioni e artisti per dare visibilità alle giovanissime leve italiane della canzone (con categoria editi e inediti), con una giuria presieduta da MOGOL, in compagnia di “giganti” della musica del calibro di Dodi Battaglia e Silvia Mezzanotte.

Perché un Web-Contest? Parallelamente alle date live, in cui ogni artista può presentare il suo progetto, BIM Music Network vive sul portale www.bimmusic.it dove ogni artista – con il supporto delle aziende coinvolte – ha una pagina dedicata con video e musica, punto di riferimento per gli addetti ai lavori, come dimostrato lo scorso anno, quando diversi artisti sono stati notati da grandi produzioni e portati all’attenzione di media e operatori del settore (tre fra tutti: Lo Strego, chiamato da Mediaset per Amici, Le Test-Harde su MTV e MEI, e Giorgia Verona dalla Rai per Standing Ovation).

Tutto con un obiettivo: arrivare alla formazione musicale con una full immersion nel mondo della musica, della voce, della performance e dello show business nella splendida cornice della città Bellaria Igea Marina e partecipare così alla finalissima nazionale del 19 luglio 2017, contendersi i premi in palio e incontrare personalmente Mogol per un pomeriggio di approfondimento sul proprio progetto musicale.

Ecco le prossime tappe del BIM Music Network, in cui gli artisti potranno esibirsi per contendersi la finale:

– 2 aprile 2017 Cremona

– 22 aprile 2017 Napoli

– 23 aprile 2017 Napoli

– 24 aprile 2017 Roma

– 25 aprile 2017 Forte dei Marmi

– 26 aprile 2017 Ravenna

Non solo musica: attraverso “una mail per Bellaria Igea Marina” anche le persone del pubblico presente al Vincanto potrebbero avere una bella sorpresa, vincendo soggiorni a Bellaria Igea Marina, che potranno tenere per se oppure offrire a qualcun altro.

BIM Music Network è una produzione Bim Imprese Confcommercio Bellaria Igea Marina con la direzione artistica di Monia Angeli, in collaborazione col Comune di Bellaria Igea Marina (RN) e Fondazione Verdeblu.

30 marzo ore 21: Kiosko Il Vincanto, Via Aldo Moro 105, 47826 Villa Verucchio (RN).

Per info: www.bimmusic.it – info@bimmusic.it

Infoline: 0541 344732 (Caterina) – 3284599812