Top1 Communication: il Crowdfunding per il DVD live del concerto tra classica e jazz di Andrea Pozza ed Elisa Tomellini al Teatro Carlo Felice di Genova

Sabato 20 maggio 2017 (ore 21.00) presso l’Auditorium del Teatro Carlo Felice di Genova si terrà la presentazione in anteprima nazionale del progetto che vede coinvolti due eccellenze musicali liguri, due grandi pianisti genovesi conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero: Elisa Tomellini ed Andrea Pozza. Grazie alle loro eccezionali doti tecniche, ricchezza di idee e di interplay, i due artisti che si esibiranno per la prima volta dal vivo insieme, sapranno trascinare e coinvolgere il pubblico in uno spettacolo per due pianoforti che si preannuncia di altissimo livello artistico. Ci sarà Jazz, ci sarà Musica Classica, ci sarà la fusione dei due stili.

Il concerto “ELISA TOMELLINI & ANDREA POZZA Duo per 2 Pianoforti, Un viaggio nel tempo tra Classica e Jazz” è organizzato da Top1 Communication – Onlus, che fino al 17 aprile, offre la possibilità, sulla piattaforma di crowdfunding Musicraiser (https://www.musicraiser.com/projects/7214-duo-per-2-pianoforti-tra-classica-e-jazz) di ordinare in pre vendita l’esclusivo DVD a tiratura limitata che verrà realizzato in occasione del concerto di Genova; oltre al DVD disponibili tante altre ricompense per chi volesse sostenere la campagna.

I biglietti del concerto sono già disponibili presso la biglietteria del Teatro Carlo Felice di Genova e sui rivenditori autorizzati on line HappyTicket e VivaTicket.

