Cristiano Angelini presenta il nuovo album “Colui che si cerca nel Legno” Sabato 18 Marzo al “O chi o cà toa” di Fezzano (Porto Venere)

Sabato 18 marzo nuovo appuntamento con le serate di “Incontri d’autore” con degustazione al ristorante “O chi o a cà toa” di Fezzano (Via Paita 6, Porto Venere, SP). Protagonista sarà Cristiano Angelini, figlio d’arte dello Chef e ad oggi, unico spezzino ad essersi aggiudicato la Targa Tenco come Migliore Opera Prima 2011 con l’album “L’ombra della mosca”. Con lui Marco Spiccio alle tastiere e Luca Falomi alla chitarra.

E proprio da Spezia Angelini vuole partire per presentare il suo nuovo album dal titolo “Colui che si cerca nel legno” che sarà presentato in anteprima nella trasmissione televisiva “La Nuova Scuola Genovese” in onda su Antenna Blu, mercoledì 15 marzo (ore 21.00) in occasione dell’inaugurazione della mostra a cura di Stefano Giraldi, ideata proprio sui testi del nuovo album di Cristiano Angelini. Il programma condotto da Andrea Podestà e Eugenio Ripepi è realizzato all’interno del prestigioso museo dedicato alla canzone d’autore di Genova “viadelcampo29rosso”.

Cristiano Angelini é un cantautore raffinato, che fa della cura della parola la propria cifra distintiva. Le sue immagini, concrete e oniriche insieme, si inseriscono pienamente nel filone della canzone d’autore italiana più riconosciuta, e tuttavia non ne vengono limitate. La scrittura di Angelini é senza tempo eppure capace di raccontarlo fin nei particolari infinitesimali e sfuggenti, per scoprirne la profonda umanità. Ma non sono solo le parole, a colpire. Sono le musiche – dense, ricercate anch’esse, preziose sempre – a portare lontano, a prendere spazio, a dilatarsi e distendersi consentendo alla mente di immaginare una prosecuzione, uno spazio più ampio per le parole, consentendo il privilegio di pensare. Che di questi tempi è merce sempre più rara

O chi o a cà toa

Via Paita 6, Fezzano di Portovenere (SP)

info e prenotazioni anche via sms: 3284688876

