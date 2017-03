Al teatro Lo Spazio torna La Siti con ‘Lo Show’ , per ridere con intelligenza

Dopo il successo del primo appuntamento, al Teatro Lo Spazio di Roma il 19 marzo torna in scena Lo Show: finti domatori, improbabili attrazioni, stupidi acrobati, funamboli zoppi e tutte le più assurde figure del circo, pronti a sfidarsi a colpi di numeri di Improvvisazione teatrale.

Comicità e salti mortali, per lo spettacolo “più brillante che ci sia”, questa volta con l’ospite speciale Yann Van Den Branden, direttore artistico della Quicksilver Productions ad Anversa, e vincitore del torneo mondiale di Theatresports nel 2006: un “fenomeno” teatrale della scena internazionale che per l’occasione si unirà al già collaudato team de La Siti, guidato da Giorgia Mazzucato e Maria Beatrice Alonzi.

Come sempre, il grande protagonista sarà il pubblico, che metterà in difficoltà gli attori, dando vita a un gioco unico e a tratti esilarante, decidendo quali impossibili imprese dovranno tentare di portare a termine i performer: parlare soltanto in rima, usare frasi di canzoni famose, recitare utilizzando soltanto la vocale u…

Il tutto, accompagnato dalle musiche del dj e producer Dario Giuffrida (Donatella Rettore, Bob Sinclair, Raffaella Carrà, etc.).

Dopo aver “conquistato” il Teatro dell’Orologio, La Siti – Produzione e Scuola Internazionale di Teatro all’Improvviso di Giorgia Mazzucato, continua così a invadere la capitale con progetti mai banali a cura della stessa Giorgia Mazzucato (allieva, fra gli altri, di Dario Fo, Franca Rame, Marco Baliani, vincitrice del Roma Fringe Festival e Miglior Spettacolo al Teatro L’Avogaria di Paolo Poli) e Maria Beatrice Alonzi (creatrice di fenomeni media come Estetista Cinica e i Live di Periscope). Due talenti classe 1990, che hanno già dato vita a eventi virali come #ballarecomeuncretino con la National Gallery di Londra e la mappa dei teatri metropolitana di Roma.

“LO SHOW”

Regia di Giorgia Mazzucato

Con

Maria Beatrice Alonzi, Stefano Buffa, Simone Congedo, Sara Fraietta, Silvana Lagrotta, Simona Faustino Ventapane, Pasquale Guerrera, Cristiano Marazzi, Francesca Mareggiato, Giorgia Mazzucato, Maria Teresa Robusto, Yann Van Den Branden, Mauro Vottari

Musicista dal vivo e dj

Dario Giuffrida

Tecnico audio luci

Andrea Vannini

Domenica 19 marzo 2017 – Ore 21.00

TEATRO LO SPAZIO – Via Locri 42/44 – Metro San Giovanni

Per info: www.lasiti.it