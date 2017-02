The Proof il primo album del progetto Prooftop negli store

Il progetto Prooftop nasce a Roma nel 2015 dalla collaborazione dell’mc e producer Danny Beatz e dall’mc Whisky The Ripper. Prooftop si propone come un combo rap/hip hop dal respiro di matrice electro. Il disco è a tratti introspettivo, anche con toni seri, ma, distante dal conscious rap; altre volte si raccontano storie con una certa leggerezza. Il nuovo album dal titolo “The Proof“, è disponibile dal 24 febbraio in tutti i digital store (https://itun.es/it/dWL1hb), nel cd molti ospiti come Deal Pacino, Suarez, Johnny Roy, Duke Montana, Dj Don Plemo e William Pascal. Le produzioni classiche e attuali sono interamente curate da Danny Beatz e i numerosi featuring conferisco varietà e completezza a tutto il lavoro. Danny Beatz ha scelto di lavorare a tutte le basi secondo gusti e sfaccettature musicali di ogni artista chiamato a partecipare, ma, con l’intento di provare a creare un singolo potente per ogni traccia. Il cd esce con il primo video Chiama Dio, curato da Alternative Productions di Matteo Montagna.