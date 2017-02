T2 Trainspotting, al via il party ufficiale italiano Any Given Monday con Darren Emerson (Underworld)

Any Given Monday con la collaborazione di Warner Bros. Italy presenta ‘Trainspotting 2 Official Launch Party’, il party ufficiale italiano di T2 Trainspotting, sequel del film cult Trainspotting del 1996. Una settimana prima dell’uscita nelle sale italiane (23 febbraio) l’Ex Dogana di San Lorenzo a Roma ospiterà il grande party inaugurale del film, che ha segnato un’intera generazione grazie ai suoi personaggi e alla sua colonna sonora. Renton, Spud, Begbie, Sick Boy e tutti gli altri sono tornati: sono loro, esattamente come li abbiamo conosciuti, ma, più vecchi di vent’anni. Lo staff di Any Given Monday, la mitica serata del lunedì capitolino, tra le più grandi al livello nazionale, ha organizzato una festa ricca di contenuti e sorprese. Si parte con il dj set di Darren Emerson (Underworld), autore tra gli altri della canzone culto Born Slippy, appartenente alla colonna sonora del primo film, dove si ascoltava come sottofondo nella scena finale. In seguito all’immensa popolarità ottenuta dalla pellicola, il brano ha ottenuto un incredibile successo riuscendo a salire fino alla posizione numero due della classifica UK. Darren Emerson, da sempre in prima linea quando si parla di elettronica, techno e house, da vero pioniere, è una delle figure più influenti dei dancefloor internazionali, ha collaborato con diversi artisti come Depeche Mode, Bjork e The Chemical Brothers. A completare la line up ci saranno i resident di AGM Mokai e Discount, con le loro selezioni indie electro rock hip hop e tropical bass. Super ospite anche Daniele Ginger, dj cultore dei suoni e della cultura Anni ’90, che con Borghetta Stile anima le notti romane. Nella sala due anche dj Esox e Jimbo.

Dalle ore 21 proiezioni integrale del primo Trainspotting e a seguire anteprima esclusiva di contenuti video inediti del nuovo T2 Trainspotting. Uno speciale allestimento tecnologico a tema accompagnerà la serata, tra video, luci e scenografie si potranno vivere le scene e le atmosfere di Trainspotting.

Giovedì 16 febbraio

dalle 20.30 alle 4.30

Ex Dogana

Via dello Scalo San Lorenzo, 10 – Roma

Ingresso 10 euro su prenotazione

Infoline 3288640362